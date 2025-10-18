Борщ — не всегда полезное блюдо, заявила биолог И. Лялина.

По словам специалиста, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердца и сосудов, а также с избыточным весом не рекомендуется употреблять наваристые борщи.

Наибольший вред для страдающих гастритом, панкреатитом, язвой или подагрой представляют бульоны, в которых долго варились кости: в них накапливаются пурины, превращающиеся впоследствии в мочевую кислоту.

При длительной термообработке из мяса выделяются тяжелые металлы и токсичные вещества. Использование зажарки на большом количестве масла может привести к изжоге и избытку калорий. Недостаточная термообработка овощей, напротив, способствует выделению нитратов, что опасно при гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях, сообщает Лента.ру.

Кроме того, биолог отметила, что людям с подагрой не стоит есть борщ с щавелем из-за высокого содержания кислоты. А добавление в бульон соленых ингредиентов повышает уровень соли и кислотность, что нежелательно для людей с заболеваниями сердца и сосудов.