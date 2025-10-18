Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Биолог рассказала, в каких случаях борщ может быть опасен 0 264

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Биолог рассказала, в каких случаях борщ может быть опасен

Борщ — не всегда полезное блюдо, заявила биолог И. Лялина.

По словам специалиста, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердца и сосудов, а также с избыточным весом не рекомендуется употреблять наваристые борщи.

Наибольший вред для страдающих гастритом, панкреатитом, язвой или подагрой представляют бульоны, в которых долго варились кости: в них накапливаются пурины, превращающиеся впоследствии в мочевую кислоту.

При длительной термообработке из мяса выделяются тяжелые металлы и токсичные вещества. Использование зажарки на большом количестве масла может привести к изжоге и избытку калорий. Недостаточная термообработка овощей, напротив, способствует выделению нитратов, что опасно при гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях, сообщает Лента.ру.

Кроме того, биолог отметила, что людям с подагрой не стоит есть борщ с щавелем из-за высокого содержания кислоты. А добавление в бульон соленых ингредиентов повышает уровень соли и кислотность, что нежелательно для людей с заболеваниями сердца и сосудов.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В чем лучше квасить капусту, чтобы сохранить все витамины?
Изображение к статье: В чем лучше квасить капусту, чтобы сохранить все витамины?
Стали известны три вида варенья, которые нужно есть с осени до весны
Изображение к статье: Стали известны три вида варенья, которые нужно есть с осени до весны
Сколько яиц можно съедать в день?
Изображение к статье: Сколько яиц можно съедать в день?
Сколько кофе нужно выпивать в день, чтобы это было полезно?
Изображение к статье: Сколько кофе нужно выпивать в день, чтобы это было полезно?
Изображение к статье: Полезно ли есть яблоки на ночь?
Полезно ли есть яблоки на ночь? 215
Изображение к статье: Чайный сомелье рассказал, вреден ли чай из пакетиков
Чайный сомелье рассказал, вреден ли чай из пакетиков 194
Изображение к статье: Диетолог рассказала, как приготовить «антиоксидантный пудинг» — быстрый и полезный завтрак
Диетолог рассказала, как приготовить «антиоксидантный пудинг» — быстрый и полезный завтрак 227
Изображение к статье: Соус из хурмы для мяса: очень интересный рецепт
Соус из хурмы для мяса: очень интересный рецепт 113

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 44
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 17
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 72
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
В мире
Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России» 114
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
Наша Латвия
Латвию накроет мороз - синоптики 303
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ. Иконка видео
ЧП и криминал
1
18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга 1 241
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 44
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 17
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 72

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео