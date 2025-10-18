Baltijas balss logotype
Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай 0 161

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай

Этот гранатовый чай правильнее было бы назвать напитком, ведь в списке ингредиентов нет ни черного, ни зеленого чая. Но если хотите, вы можете добавить 1 ч. л. любого заварного чая на 250–300 мл жидкости, чтобы придать дополнительный оттенок вкуса.

Сам напиток обладает невероятным гранатовым цветом — оттенок колеблется между светлым рубином и малиновым. Он сладковато-кисловатый, освежающий и ароматный. Цвет и сладость полностью зависят от граната: чем он спелее и краснее, тем насыщеннее будет напиток.

Если гранат кислый, не пугайтесь — это легко исправить, добавив мед или сахар. Для праздничной подачи в стаканы или прозрачный чайник можно добавить несколько целых гранатовых зерен и веточку мяты. Такой чай из граната идеально подходит для чаепития в осенние и зимние вечера или для летней подачи со льдом.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 3 ПОРЦИИ

Гранат 1 шт. Вода 400 мл Сахар-песок по вкусу Лимонный сок 1 ч.л.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Как заваривать гранатовый чай? Если вы хотите получить идеально прозрачный и яркий напиток, вам потребуется свежевыжатый сок, отжатый щадящим способом. Для этого разрежьте гранат пополам, аккуратно извлеките зерна в глубокую миску, стараясь не повредить их, и отожмите сок через марлю, сложенную в несколько слоев.

Шаг 2

В кувшин, графин или прозрачный заварочный чайник налейте полученный сок. Добавьте кипяченую воду комнатной температуры или слегка теплую (не горячую!), чтобы разбавить по вкусу. Цвет напитка должен оставаться ярким.

Шаг 3

Добавьте сахар или мед по вкусу, хорошо размешайте до растворения. Если используете мед, вода не должна быть слишком горячей, чтобы сохранить его пользу. По желанию добавьте лимонный сок.

Шаг 4

Подавайте гранатовый чай охлажденным, со льдом. Для зимнего варианта можно слегка подогреть напиток, но не доводить до кипения, иначе вкус испортится, а цвет потемнеет. Для аромата и дополнительной глубины вкуса на этапе прогрева можно добавить в чай кардамон, гвоздику или даже щепотку мускатного ореха.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

К гранатовому чаю, рецептом приготовления которого мы поделились, особенно хорошо подавать легкие десерты или печенье, с которыми кисловато-сладкий вкус напитка будет создавать контраст.

#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

