Как приготовить соус из хурмы для мяса? И какой он должен быть на вкус — пряный или сладкий, с ароматом душистых трав или цитрусовыми нотками? А, может, с легкой чесночной остринкой? Если вам нравятся яркие сочетания мяса и фруктов, то этот рецепт для вас!

В процессе приготовления полагайтесь на собственные вкусовые предпочтения, пробуйте и регулируйте пропорции специй и трав: можно использовать те, что вам больше нравятся, но обязательно добавьте свежий чеснок и тимьян — для глубокого насыщенного аромата. Выбирайте мягкие спелые плоды, тогда в готовом виде соус приобретет однородную кремовую текстуру.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 2 ПОРЦИИ

Хурма 2 шт. Лимонный сок 1 ч.л. Масло оливковое 1 ст.л. Чеснок 1 зубчик(а) Крахмал картофельный 0.5 ч.л. Тимьян сушеный 0.25 ч.л. Перец чёрный молотый на кончике ножа Соль на кончике ножа Куркума на кончике ножа Кориандр на кончике ножа Паприка сладкая молотая на кончике ножа

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Вымойте хурму, нарежьте крупными дольками и удалите косточки. Переложите в небольшой сотейник. Чеснок освободите от кожицы и мелко натрите, добавьте к хурме.

Шаг 2

Поставьте сотейник на плиту, влейте лимонный сок, приправьте специями и сухими ароматными травами по вкусу. Готовьте, помешивая, на среднем огне 3–4 минуты. При помощи блендера измельчите ингредиенты до состояния однородной массы.

Шаг 3

Верните сотейник на плиту. Смешайте холодную воду и крахмал, влейте к хурме, добавьте растительное масло, перемешайте, доведите до кипения. Варите в течение 30 секунд, затем снимите с огня.

Шаг 4

Соус из хурмы готов. Подавайте его к мясу, а, если не съели сразу, то переложите в контейнер, плотно закройте крышкой и уберите на хранение в холодильник.

КСТАТИ

По такому же принципу можно приготовить соус не только для мяса. Если вместо всех указанных специй и чеснока к хурме добавить молотой корицы и цедру апельсина, то получится сладкий соус, который отлично подойдет к блинам.