Чайный сомелье рассказал, вреден ли чай из пакетиков

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Чайный сомелье рассказал, вреден ли чай из пакетиков

Утверждение о том, что чайные пакетики содержат некачественный лист, лом и пыль — миф. На чайных производствах тщательно следят за чистотой. Об этом заявил чайный сомелье Дмитрий Донской.

По его словам, чай в пакетиках отличается от листового только фракцией. Пакетированный продукт измельчают специально для более быстрой заварки. Но важно знать, как выбирать качественный продукт.

«Во-первых, он должен быть привязан ниточкой к пакету. Оборудование, которое связывает ниточку с пакетиком и упаковывает его в отдельную упаковку, стоит очень много денег.

Все остальные чаи, которые с металлической скрепкой, просто ниже уровнем качества самого чая. Там используется спецоборудование и цена поэтому ниже», — отметил специалист.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

