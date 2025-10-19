Если вы переживали, что выпиваете от 2 до 4 чашек кофе и явно перебарщиваете, то специалист готова успокоить всех любителей напитка. В таком количестве кофе безопасен. Даже больше — именно 2–4 чашки кофе благоприятно воздействуют на когнитивные способности человека и продлевают ему жизнь.

Исследования показали, что любители кофе живут дольше тех, кто его вообще его не пьет. Это связывают с особыми свойствами продукта. Например, в нем есть элементы, которые предупреждают закупорку кровеносных сосудов головного мозга.

Качество кофе не менее важно, чем его количество. Для того, чтобы привычка приносила пользу мозгу и организму в целом, нужно употреблять кофе в отфильтрованном виде и без добавления сахара. Зато в напиток разрешается добавлять различные специи — в частности корицу и куркуму. Это подчеркнет приятный вкус и усилит противовоспалительные свойства.

Конечно, 2–4 чашки — это не совсем универсальная норма, уточнила диетолог. Важно следить за индивидуальной реакцией организма. Если после первой, второй, третьей или четвертой порции появляются тревожность или бессонница, то от напитка лучше отказаться.