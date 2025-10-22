Baltijas balss logotype
Хрустящий лук фри: как шеф Елена Ландэ делает его за 10 минут

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хрустящий лук фри: как шеф Елена Ландэ делает его за 10 минут

Жареный лук украсит что угодно: и хот-доги, и салаты, и картофельное пюре.

Шеф-повар Елена Ландэ поделилась своим рецептом красивого лука фри. Шеф стремится научить зрителей готовить вкусные блюда из обычных ингредиентов, используя в том числе опыт, полученный во время обучения кулинарии во Франции.

Что такое лук фри

Лук фри — не аналог фастфуда, не полноценная закуска, а скорее «приправа». Его можно подать как гарнир, но лучше измельчить и использовать для украшения и подчеркивания текстуры в других блюдах.

«Очень вкусно замешать его в картофельное пюре. Измельчить только немного. На рыбу сыпать, в салат... применение найдется», — отметила шеф.

Как лук фри готовит профессионал

Из ингредиентов Елена Ландэ выбирает:

белый лук — 1 шт.; вода — 2 ст. л.; крахмал кукурузный — 1 ч. л.; мука — 2 ст. л.; соль, перец, паприка — по вкусу; масло для фритюра — 300 мл

Сначала тонко-тонко нарежьте лук. Если есть слайсер, он пригодится. Посолите, поперчите овощ, добавьте другие специи и перемешайте, чтобы все равномерно распределилось по кольцам и полукольцам. Выделившуюся жидкость сразу слейте, рекомендовали эксперты Gastronom.ru.

Влейте к луку воду, добавьте муку и крахмал, снова перемешайте.

Разогрейте масло и опустите в него немного лука, чтобы проверить температуру. Начните обжаривать порциями по 5–6 минут, пока масло не перестанет бурлить. После выложите лук на салфетку и дайте ему остыть.

Так как лук обжаривается во фритюре, полезным его не назвать. Оцените свои возможности, свое самочувствие и, в случае противопоказаний, не увлекайтесь жареным.

«Да, это фритюр и мука и все такое, но вкусно. Зимой все можно», — отметила повар.

