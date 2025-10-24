Baltijas balss logotype
Почему осенью тянет на жирное и сладкое и как помочь своему организму 0 107

Еда и рецепты
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему осенью тянет на жирное и сладкое и как помочь своему организму

Наш рацион во многом зависит от времени года. Летом в изобилии овощи, ягоды и фрукты, и они естественным образом становятся основой меню. Осенью ситуация меняется: организму нужны другие продукты — и это отражается на пищевых привычках.

Что меняется осенью

С похолоданием увеличивается расход энергии — тело тратит ее на поддержание нормальной температуры. Поэтому естественным образом возрастает тяга к более сытной, жирной и калорийной пище. Жиры не только источник энергии, но и своего рода «изоляция»: они помогают удерживать тепло и создать запас на зиму.

Психологические особенности

Осенью укорачивается световой день, снижается уровень солнечного света. Это может вызывать апатию и даже сезонную депрессию. В таких условиях особенно тянет к вкусной и калорийной еде — сладкой, жирной, острой. Такая пища помогает организму вырабатывать серотонин — гормон радости и действительно улучшает настроение. Поэтому многие люди интуитивно «заедают» усталость и хандру именно осенью.

Как реагирует желудочно-кишечный тракт

Пищеварительная система остро чувствует изменения рациона:

Избыток животных жиров (свинина, баранина, жирная говядина, майонез) перегружает печень и поджелудочную железу. Это может приводить к воспалению и снижению их функций.
Стеатоз печени — накопление жира в печени. Из-за этого клетки хуже работают, может развиться фиброз, а при длительном бездействии возможен даже цирроз печени.
Липоматоз поджелудочной железы — жировые отложения в органе. Они снижают выработку ферментов и могут провоцировать панкреатит. При выраженной недостаточности врачи назначают ферментные препараты.
ЖКБ (желчнокаменная болезнь) — при переизбытке жиров и сладкого нарушается обмен холестерина, образуется застой желчи. Сначала появляются хлопья и сгустки («сладж»), а затем могут сформироваться камни.
Гастрит чаще всего вызывает бактерия Helicobacter pylori. Но обильная жирная пища может усиливать симптомы и провоцировать обострения.

Как помочь организму в холодный сезон

Обязательно включайте в рацион свежие овощи, фрукты и зелень — даже небольшая порция при каждом приеме пищи улучшает баланс питания.
Переходите на более сытное меню постепенно, чтобы ЖКТ успел адаптироваться.
Заменяйте животные жиры растительными маслами холодного отжима.
Старайтесь питаться дробно — по 4–5 раз в день небольшими порциями.
При тяжести после еды можно временно использовать ферменты, но при повторяющихся проблемах нужно обратиться к врачу.

Таким образом, желание есть «тяжелое» осенью — естественная реакция организма. Но если подходить к питанию разумно, можно поддержать хорошее самочувствие и избежать проблем с ЖКТ.

