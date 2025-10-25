Секрет безупречных первых блюд и салатов со свеклой заключается в правильном выборе и хранении корнеплода.
Для борща стоит выбирать овощ с мякотью темно-бордового цвета и выраженными кольцами на срезе. Такая свекла плотная, в меру волокнистая, не разваривается и придает бульону насыщенный цвет.
Для салатов, напротив, предпочтительны плоды с однородной мякотью, без четких колец. Они быстро варятся, легко натираются и не выделяют много влаги, благодаря чему салат получается особенно нежным.
Как выбрать и хранить
Перед покупкой свеклу нужно осмотреть: она должна быть твердой, с гладкой кожурой и свежими листьями или хвостиком.
Хранить корнеплоды рекомендуется в нижней части холодильника, избегая полиэтиленовых пакетов — так свекла дольше сохраняет свежесть, подчеркнули специалисты.
