Секрет безупречных первых блюд и салатов со свеклой заключается в правильном выборе и хранении корнеплода.

Для борща стоит выбирать овощ с мякотью темно-бордового цвета и выраженными кольцами на срезе. Такая свекла плотная, в меру волокнистая, не разваривается и придает бульону насыщенный цвет.

Для салатов, напротив, предпочтительны плоды с однородной мякотью, без четких колец. Они быстро варятся, легко натираются и не выделяют много влаги, благодаря чему салат получается особенно нежным.

Как выбрать и хранить

Перед покупкой свеклу нужно осмотреть: она должна быть твердой, с гладкой кожурой и свежими листьями или хвостиком.

Хранить корнеплоды рекомендуется в нижней части холодильника, избегая полиэтиленовых пакетов — так свекла дольше сохраняет свежесть, подчеркнули специалисты.