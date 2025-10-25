По словам специалиста, в этом фрукте присутствуют витамины А, С и группы В, а также кальций, магний и пищевые волокна, которые способствуют нормализации уровня холестерина и улучшают работу желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, хурма богата калием, что делает её полезной для сердца и сосудов. В её составе также много антиоксидантов — веществ с противовоспалительным, антимикробным и противоопухолевым действием.

Суточная норма для взрослого человека составляет 1–2 плода. Врач порекомендовал употреблять хурму с орехами или творогом, а также как десерт.