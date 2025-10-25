Baltijas balss logotype
Шеф-повар назвал самую недооценённую кашу и объяснил, почему она полезнее остальных

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Шеф-повар назвал самую недооценённую кашу и объяснил, почему она полезнее остальных

Шеф-повар Г. Астафьев поделился мнением о каше, которую, по его словам, чаще всего недооценивают.

Речь идёт о перловке. Зерна ячменной крупы, из которой она готовится, богаты пищевыми волокнами и питательными веществами при низкой калорийности. Перловка чрезвычайно полезна, так как проходит минимальную обработку.

А вот манной каши, по словам эксперта, лучше избегать. В этом продукте почти полностью отсутствуют полезные вещества, а основную массу составляет крахмал. Поэтому манку стоит использовать разве что как загуститель при приготовлении различных блюд. Шеф-повар напомнил, что манка — это крупномолотая очищенная мука, а в прежние времена кашу из неё варили для повышения калорийности рациона в голодные годы и при лечении дистрофии.

Эксперт также посоветовал не переваривать каши. Напротив, лучше немного недоваривать их — так они сохраняют больше пользы. Дополнительно блюда стоит сдабривать сливочным маслом, ведь молочный жир хорошо усваивается организмом, подытожил Астафьев.

#полезная еда
