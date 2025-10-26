Baltijas balss logotype
Перечисляем продукты, которые подавляют аппетит: сидеть на диете с ними будет легче

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
На диете в два раза сложнее контролировать чувство голода. Нутрициолог Наталья Баранова подсказала, как победить навязчивое желание перекусить.

Эксперт заявила, что существуют продукты, с помощью которых можно избежать появления внезапного голода. Наиболее эффективным средством в борьбе с перееданием станут источники белка. Белок нужен организму не только для строения мышечной массы. Он помогает вырабатывать гормоны, отвечающие за насыщение. Достаточно добавить к утренней овсянке 1 яйцо или кусочек куриного филе, чтобы весь день не страдать от тяги к «запрещенке».

Вместе с белком нужна и клетчатка, то есть фрукты и овощи. Такие продукты замедляют процесс пищеварения и помогают дольше оставаться сытыми. Особенно полезными окажутся яблоки, морковь, капуста, а также цельнозерновые продукты — овсянка, отруби, бурый рис и киноа. Из них получаются идеальные диетические гарниры.

Помощниками в борьбе с голодом станут орехи и семечки. Не зря их предлагают употреблять в качестве перекуса. В них есть белки, о которых специалист уже говорила, и полезные жиры, поддерживающие насыщение.

В целом Наталья Баранова уточнила, что сбалансированное питание и регулярная физическая активность — это главные аспекты успешного похудения.

#диета
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео