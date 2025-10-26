Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сколько и как варить овощи для оливье: советы шеф-повара 0 187

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сколько и как варить овощи для оливье: советы шеф-повара

Оливье — классическое блюдо из детства, которое мы традиционно готовим на праздник. Но как сделать его правильно?

Незаменимые ингредиенты для оливье

Для классического оливье варятся картофель, морковь и яйца, покупаются майонез, консервированный горошек, добавляется немного зелени (зеленый лук, укроп и петрушка во вкусу), достаточно соли и перца, а основа, как правило, мясная или рыбная.

Наполнение для оливье может быть разным: можно делать оливье с кальмаром, креветками, с крабом, брискетом, с ростбифом, курицей, с ветчиной, колбасой или с рыбой, например с сомом. Можно даже вспомнить классический салат по рецепту Люсьена Оливье с раковыми шейками и ланспиком.

Добавление яблока, огурца или прочих ингредиентов — дело вкуса. Майонез можно сделать самим — так салат будет намного вкуснее. Если кто-то не очень любит жирное, можно заправлять салат либо сметаной, либо смешать майонез со сметаной, чтобы он был полегче.

Как выбрать овощи для салата

Основа привычной версии оливье — вареные овощи: картофель и морковь. Нужно выбирать упругие, немягкие овощи, не жухлые и не проросшие. На поверхности не должно быть повреждений.

Выбирайте овощи правильной формы и приблизительно одного размера, чтобы они варились одинаковое количество времени, иначе одни будут недоваренными, а другие, наоборот, переварятся.

Молодой картофель варить не стоит: он быстро разваривается и не держит форму из-за небольшого содержания крахмала.

Как варить картофель для салата оливье

Обязательно варите картошку в мундире. Если варить очищенную картошку, она потеряет вкус. Кроме того, корнеплод в мундире будет хорошо держать форму и его будет проще нарезать, а вкус после варки станет хорошо концентрированным.

Воду нужно обязательно подсаливать, чтобы овощи впитывали соль. Нарезать картофель точно не стоит, иначе весь вкус продукта уйдет в бульон и в воду, и по факту вы будете есть пресные овощи.

Принципиальной разницы нет, опустите вы картошку в кипящую воду или поставите закипать в холодную. Обычно повара кидают овощи в кипящую воду если хотят их бланшировать. После закипания овощи следует варить на небольшом огне.

Сколько минут варить картошку для оливье, зависит от ее размера. Всегда нужно смотреть и контролировать — в этом и заключается процесс приготовления. В среднем клубни варят от 20 до 40 минут после закипания. Чтобы проверить готовность, проткните картофель: если остриё ножа или вилка свободно и мягко входят в овощи, они готовы.

Как и сколько времени варить морковь

Для моркови применимы те же правила, что и для картофеля: овощ варят в мундире, в подсоленной воде. Нужно следить, чтобы овощи были полностью в воде, иначе они могут не довариться.

Время варки зависит от размеров и степени зрелости моркови. В среднем варка займет 20–30 минут.

Затем нужно дать овощам остыть, и после этого можно спокойно с ними работать: сразу нарезать в салат или убрать в контейнер.

Можно ли варить картофель и морковь для оливье вместе

Можно варить картофель и морковь вместе, но всегда нужно их проверять: что-то может свариться быстрее, что-то медленнее — зависит от размера продуктов. Выбирайте овощи примерно одного размера, картофелины могут быть чуть меньше.

После варки морковь и картофель нужно остудить и почистить экономкой — овощечисткой. Это гораздо удобнее, чем чистить ножом.

Сейчас существует огромное количество помощников на кухне: специальные вырубки, которые нарезают овощи кубиками через специальный пресс. Это удобно и не нужно тратить время на нарезку. Все кусочки будут одинаковые и красивые, вы сэкономите время, плюс разные насадки дают разную нарезку. Их используют и в ресторанах, потому что это сокращает время.

Запекание овощей вместо варки

При запекании влага уходит и немного меняется вкус продукта: он концентрируется, получается насыщеннее. Но в целом большой разницы между запеканием и варкой нет.

Для запекания берем морковь и картофель одинакового размера, ставим в разогретую на 180 °С духовку. Есть интересная техника, когда противень для запекания засыпается крупной морской солью, на которую выкладываются овощи. Так они пекутся от 40 минут до часа.

Проверить готовность очень легко: протыкаете шпажкой, если она легко входит в продукт, значит все готово, можно доставать и остужать.

Читайте нас также:
#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как сделать кофе более полезным: советы врача
Изображение к статье: Популярный гарнир, который избавляет от головной боли, — как его правильно приготовить?
Изображение к статье: Перечисляем продукты, которые подавляют аппетит: сидеть на диете с ними будет легче
Изображение к статье: Зачем замораживать хурму и как правильно это делать?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес
Изображение к статье: Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения
В мире
1
Изображение к статье: Виктор Орбан вынужден маневрировать между Брюсселем и Москвой. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Кладезь полезных свойств: что такое пчелиный хлеб и кому нужно есть
Люблю!
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео