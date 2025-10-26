Baltijas balss logotype
Выбран самый полезный сорт чая — это не зеленый! 0 729

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Выбран самый полезный сорт чая — это не зеленый!

Этот вид чая можно употреблять каждый день — и не по одной чашке, а в большем количестве. Профессор Николай Кириленко рассказал, что особенного в данном напитке.

Мы знаем, что в любом чае есть антиоксиданты, защищающие от комплекса различных болезней. Но в одном сорте полезных веществ больше, в другом — меньше. По словам доктора медицинских наук, самым лучшим считается не черный и не зеленый, а белый чай.

Белый чай делают из почек растений. Он меньше подвержен ферментации, поэтому в нем сохраняется гораздо больше антиоксидантов. А вот кофеина в напитке меньше. В день можно выпивать до 4 чашек белого чая. Однако и у него есть значимый минус — белый чай довольно дорогой и труднодоступный.

В целом и черный, и зеленый, и красный чай будет уместен в рационе. Cпециалист посоветовал пить чай утром и в обед, а вечером избегать кофеиносодержащих напитков, чтобы не спровоцировать бессонницу. Кроме того, многие привыкли пить чай с чем-то: кондитерские изделия к чаепитию лучше не подавать, а вот бутерброды с рыбой или овощами можно, но в умеренном количестве.

Сахар в чай советуют не добавлять.

