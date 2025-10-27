Авокадо — довольно капризный продукт: то слишком твердый, то уже мягкий, а что внутри — всегда сюрприз. Рассказываем, как правильно хранить авокадо, чтобы оно дозрело, и где его хранить.

Покупать авокадо рекомендуют недозрелым. В домашних условиях оно дойдет до нужной степени мягкости, а вот у переспелого плода будет прогорклый вкус из-за уже испорченных жиров.

Как хранить авокадо

Место, где нужно хранить авокадо, зависит от степени его зрелости. Жесткие плоды оставляем дозревать, а спелое или разрезанное авокадо отправляем в холодильник. Расскажем о каждом способе хранения подробнее.

Где хранить авокадо, чтобы оно дозрело

Лучше оставить целое авокадо для созревания при комнатной температуре на 2–3 дня. Периодически проверяйте мягкость: фрукт должен быть мягким, но упругим. Рекомендуется завернуть его в бумажные полотенца, а потом убрать в темное прохладное место. Ускорить созревание авокадо помогут банан или яблоко: положите все фрукты в бумажный пакет, сделайте в нем несколько отверстий и поместите в темное место. Когда авокадо дозреет, переложите его в холодильник.

Где хранить спелое авокадо

Для продления срока хранения созревшего авокадо положите его в самый холодный отсек в холодильнике — вблизи морозильной камеры. Избегайте соседства с фруктами и овощами, выделяющими этилен: яблоками, бананами, картофелем и т. д., поскольку они ускорят созревание авокадо.

Где хранить нарезанное авокадо

Если авокадо разрезано, чтобы оно не темнело и не портилось, следует хранить его в холодильнике, положив в хорошо закрывающийся контейнер, лучше в стеклянный. Сбрызните поверхность соком лимона или лайма или плотно заверните авокадо в пищевую пленку. В любом случае, если вы разрезали авокадо, то его нужно съесть в течение пары дней.

Сколько хранится авокадо в холодильнике

Недозревшее авокадо может храниться в холодильнике до 2 недель, при этом оно будет там дозревать. Перед употреблением в пищу фрукт следует достать из холодильника и оставить полежать при комнатной температуре на 1–2 дня.

Спелое авокадо имеет смысл хранить в холодильнике всего пару дней, ограничив к нему доступ воздуха герметичным пакетом или пленкой.

Если используете только половину авокадо, то вторую, с косточкой, можно хранить в холодильнике 1–2 дня.

Еще один вариант, где хранить авокадо после разрезания, — морозилка. Только эксперты не рекомендуют замораживать целое авокадо: косточка плода содержит токсины. После размораживания они могут попасть в мякоть и не просто повлиять на вкус продукта, но и навредить организму.

Если вы разрезали и почистили авокадо, его можно хранить половинками, а также нарезав на кусочки или в виде пюре. Зависит от того, в каком блюде вы планируете использовать продукт.

Самый простой способ — заморозить половинки авокадо. Для этого разрежьте его вдоль на две части, выньте косточку и очистите от шкурки. Далее обработайте поверхность половинок лимонным соком, иначе авокадо может окислиться и потемнеть. Каждую часть следует обернуть пищевой пленкой, поместить в пакет, затем положить в морозилку.

Чтобы заморозить авокадо кусочками, нарежьте его, сбрызните лимоном, разложите на доске на расстоянии друг от друга, заверните в пищевую пленку и уберите на 30–40 минут в морозилку. Готовые замороженные куски герметично переложите в контейнер или в пакет для заморозки.

Для приготовления пюре следует авокадо очистить, разрезать на кусочки, добавить по 1 ст. л. сока цитрусовых на один средний экземпляр и измельчить вилкой или блендером. Пюре можно переложить в пакет, разровняв и заморозив тонким слоем, или же поместить в формочки для льда.

Стоит помнить, что заморозка влияет на свойства авокадо: текстура станет менее шелковистой, а вкус приглушится и приобретет горчинку. Такой продукт лучше всего использовать в смешанных блюдах, таких как смузи, супы, мороженое, муссы и соусы, где авокадо будет вместе с другими ингредиентами.