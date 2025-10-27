Регулярное употребление кешью положительно сказывается на здоровье подростков, страдающих ожирением, установили исследователи из Бразилии. Результаты их работы опубликованы в журнале Nutrition Research.

В исследовании приняли участие 142 школьника из Форталезы. На протяжении трёх месяцев первая группа ежедневно съедала по 30 г обжаренных кешью и получала рекомендации по питанию, тогда как вторая группа следовала только советам без добавления орехов в рацион.

К концу эксперимента у участников первой группы существенно снизились окружность талии и уровень окислительного стресса, при этом общий вес школьников практически не изменился.

По словам учёных, кешью содержит магний, ненасыщенные жиры и антиоксиданты, которые уменьшают накопление висцерального жира и защищают клетки от повреждений. Исследователи считают, что включение этих орехов в рацион подростков может стать простым и доступным способом снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений.