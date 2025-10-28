Baltijas balss logotype
После какого часа кофе пить нельзя: мнение врача 0 391

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: После какого часа кофе пить нельзя: мнение врача

Гастроэнтеролог О. Чистик рассказала, когда следует выпивать последнюю чашку кофе в течение дня.

По словам медика, кофеин сохраняется в организме от восьми до десяти часов. Во избежание нарушений сна последнюю чашку желательно выпить до 15:00, а людям с повышенной чувствительностью — до обеда.

У беременных, пожилых и принимающих гормональные препараты обмен веществ замедляется, поэтому действие кофеина длится дольше. Кроме того, при систематическом употреблении напитка формируется толерантность: бодрящий эффект ослабевает, а зависимость от утренней чашки кофе — усиливается. В связи с этим эксперт посоветовала периодически воздерживаться от кофе на один-два дня, чтобы восстановить чувствительность рецепторов.

Тем, кто не может отказаться от кофе по вечерам, врач рекомендовала выбирать напитки без кофеина. Они также подойдут людям с повышенной тревожностью, нарушениями сна, расстройствами пищеварения и беременным, подытожила специалист.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

