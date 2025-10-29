Baltijas balss logotype
Диетолог Гинзбург развеял миф о роли воды при похудении

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог Гинзбург развеял миф о роли воды при похудении

Вес уйдет, если пить больше воды — так и думают некоторые худеющие.

Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, что вода действительно важна для здоровья, но чудес при похудении от нее ждать не стоит.

**Как вода помогает организму **

Вода помогает поддерживать метаболизм, выводить продукты обмена и предотвращать переедание, а также хорошая гидратация способствует улучшению пищеварения, разжижает содержимое желудка и помогает ферментам работать эффективнее. Однако вода — ни холодная, ни теплая — не может заменить еду и не участвует напрямую в сжигании жира.

Нужно ли пить воду натощак утром

Многие считают, что стакан теплой воды с утра запускает обмен веществ. Но, как подчеркнул диетолог, эта привычка не считается обязательной. Метаболизм незначительно реагирует на воду. Добавление лимона, кстати, ситуацию не исправит.

Сколько воды пить в день

Средняя норма жидкости на взрослого человека рассчитывается по формуле: 30–35 мл на килограмм веса.

Если вы активно тренируетесь, пьете много крепкого чая или кофе, то добавьте еще 0,5–1 л жидкости — не только воды, но и компотов, морсов, домашних лимонадов без избытка сахара, натуральных соков.

#полезно знать
