Вес уйдет, если пить больше воды — так и думают некоторые худеющие.

Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, что вода действительно важна для здоровья, но чудес при похудении от нее ждать не стоит.

**Как вода помогает организму **

Вода помогает поддерживать метаболизм, выводить продукты обмена и предотвращать переедание, а также хорошая гидратация способствует улучшению пищеварения, разжижает содержимое желудка и помогает ферментам работать эффективнее. Однако вода — ни холодная, ни теплая — не может заменить еду и не участвует напрямую в сжигании жира.

Нужно ли пить воду натощак утром

Многие считают, что стакан теплой воды с утра запускает обмен веществ. Но, как подчеркнул диетолог, эта привычка не считается обязательной. Метаболизм незначительно реагирует на воду. Добавление лимона, кстати, ситуацию не исправит.

Сколько воды пить в день

Средняя норма жидкости на взрослого человека рассчитывается по формуле: 30–35 мл на килограмм веса.

Если вы активно тренируетесь, пьете много крепкого чая или кофе, то добавьте еще 0,5–1 л жидкости — не только воды, но и компотов, морсов, домашних лимонадов без избытка сахара, натуральных соков.