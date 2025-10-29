Диетолог Лариса Никитина объяснила, какие способы обработки позволяют сохранить максимум витаминов в тыкве и сделать блюдо блюдо с ней — диетическим.

Что полезного есть в тыкве

Тыква заслуженно считается одним из самых богатых по составу овощей. В ней содержатся:

витамин A (бета-каротин) — поддерживает зрение и здоровье кожи; витамин C — укрепляет иммунитет, особенно в сезон простуд; витамин E — защищает клетки от старения; витамин K и витамины группы B — важны для обмена веществ и нервной системы.

К витаминному составу присоединяется и внушительный минеральный, а также значительная «порция» клетчатки — пищевых волокон, гарантирующих нормальное пищеварение.

Как готовить тыкву

По словам диетолога, запеченная тыква сохраняет больше витаминов, чем вареная или жареная. Полезные питательные веществ минимально разрушаются, да и сам продукт усваивается легче.

Чтобы блюдо было не только полезным, но и вкусным, к тыкве рекомендуют добавлять немного оливкового масла, корицы или тимьяна. Эти специи усиливают аромат и улучшают усвоение жирорастворимых витаминов.

В качестве альтернативного варианта подойдет приготовление на пару. В целом овощ лучше не подвергать длительной термообработке: достаточно 30–40 минут при 180–200 °C.