Диетолог рассказала, как готовить тыкву, чтобы сохранить витамины — главный секрет в температуре

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог рассказала, как готовить тыкву, чтобы сохранить витамины — главный секрет в температуре

Диетолог Лариса Никитина объяснила, какие способы обработки позволяют сохранить максимум витаминов в тыкве и сделать блюдо блюдо с ней — диетическим.

Что полезного есть в тыкве

Тыква заслуженно считается одним из самых богатых по составу овощей. В ней содержатся:

витамин A (бета-каротин) — поддерживает зрение и здоровье кожи;
витамин C — укрепляет иммунитет, особенно в сезон простуд;
витамин E — защищает клетки от старения;
витамин K и витамины группы B — важны для обмена веществ и нервной системы.

К витаминному составу присоединяется и внушительный минеральный, а также значительная «порция» клетчатки — пищевых волокон, гарантирующих нормальное пищеварение.

Как готовить тыкву

По словам диетолога, запеченная тыква сохраняет больше витаминов, чем вареная или жареная. Полезные питательные веществ минимально разрушаются, да и сам продукт усваивается легче.

Чтобы блюдо было не только полезным, но и вкусным, к тыкве рекомендуют добавлять немного оливкового масла, корицы или тимьяна. Эти специи усиливают аромат и улучшают усвоение жирорастворимых витаминов.

В качестве альтернативного варианта подойдет приготовление на пару. В целом овощ лучше не подвергать длительной термообработке: достаточно 30–40 минут при 180–200 °C.

#полезно знать
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео