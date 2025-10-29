После вскрытия упаковки сыр продолжает зреть и менять вкус, поэтому обращаться с ним нужно аккуратно.

О том, как сохранить продукт свежим, ароматным и уберечь от плесени, рассказала пищевой технолог Наталья Фоменко.

Почему сыр нельзя хранить в полиэтилене

Самая распространенная ошибка — оставлять сыр в фабричном пластиковом пакете. Полиэтилен удерживает влагу и не пропускает воздух. Образуется конденсат, который привлекает микроорганизмы.

Влажность и отсутствие циркуляции воздуха разрушают структуру продукта. Сыр либо «запотевает» и мокнет, либо пересыхает.

Какую упаковку выбрать для сыра

Сыр должен «дышать», поэтому для него подойдет:

вощеная бумага; пергамент; фольга.

Если храните несколько сортов сыра, каждый заверните отдельно, чтобы запахи не перемешались, и оставьте на средней полке холодильника.

Как «отогнать» плесень

Наталья Фоменко предложила защитить сыр от плесени с помощью популярного лайфхака: положите на дно стеклянного контейнера немного соли, натурального консерванта, и сверху разместите сыр, завернутый в бумагу.

В некоторых случаях помогает заморозка. По словам экспертов, допускается заморозка отдельных сортов, однако важно понимать, что при низких температурах структура и вкус продукта меняются.

После разморозки сыр теряет часть влаги, становится более ломким и зернистым. Следовательно, замораживать стоит только те сорта, которым это не повредит:

твердые и полутвердые (пармезан, чеддер, гауда, эмменталь); рассольные (моцарелла, сулугуни, брынза).