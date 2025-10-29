Baltijas balss logotype
Нужно ли употреблять куриный бульон при простуде? Заболевшим дали четкий ответ 0 501

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нужно ли употреблять куриный бульон при простуде? Заболевшим дали четкий ответ

Во время простуды многие перестраивают питание. В рационе появляются малиновое варенье, молоко с медом и ароматный куриный бульон. Обещается, что все — в том числе бульон — поможет побыстрее выздороветь.

По словам терапевта Анны Хакимовой, это не миф. Как она отметила, бульон богат ценными веществами, которые уменьшает простудное воспаление.

Чем полезен куриный бульон при простуде

Бульон позволяет не только насытиться, но и устраняет многочисленные симптомы, сопровождающие ОРВИ. Блюдо борется с:

обезвоживанием;
чувством голода, которое «притупляется» отсутствием аппетита в болезнь;
нехваткой витаминов для поддержки иммунитета;
кашлем;
другими воспалительными реакциями.

Кроме того, бульоны легко усваиваются ослабленным организмом. Силы, которые могли бы уйти на переваривание пищи, идут на восстановление. Тут же подключаются белки, аминокислоты, витамины группы В, железо и прочие минералы.

Даже пар от бульона имеет «оздоравливающее» свойство, помогая снять заложенность носа.

Как усилить пользу бульона

Врач предложила готовить бульон на нежирных частях курицы или целой тушке с добавлением овощей: подойдут лук, морковь, сельдерей и перец. Сбалансированный состав важен не только для иммунитета, но и для нормальной работы кишечника.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео