Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диетологи рассказали, какие продукты полезнее не в свежем, а в консервированном виде 0 464

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетологи рассказали, какие продукты полезнее не в свежем, а в консервированном виде

Принято считать, что в свежих продуктах значительно больше полезных веществ, чем в консервах. Однако нет правила без исключений. В данном случае их достаточно много, чтобы на это не обратили внимания специалисты по питанию.

По словам диетологов Николы Ладлэм-Рейн и Эммы Шафхат из Национальной службы здравоохранения Великобритании, в консервированных помидорах содержание ликопина значительно выше, нежели в свежих плодах. Это ценное вещество является мощным антиоксидантом, способным существенно снижать вероятность развития рака простаты, легких и желудка. Ликопин также благотворно влияет на здоровье сердца и сосудов, поскольку нивелирует воспалительные процессы в организме.

Доктор Ландэм-Рейн сослалась на исследование, проведенное греческими учеными, которое показало эффективность ликопина при восстановлении спортсменов после тренировок и соревнований. При этом экспериментальным путем было доказано, что томатный сок быстрее восстанавливал здоровье спортсменов, чем энергетики.

Ее коллега Эмма Шафкат добавила, что в рационе питания должно быть место и консервированным фруктам – персикам, грушам, ананасам, мандаринам и другим. Пусть в них чуть меньше, чем в свежих плодах, витамина C, зато они содержат в большом количестве витамины A и E, укрепляющие зрение и иммунитет, поддерживающие здоровье сердца и сосудов.

Кроме того, диетологи советуют обратить внимание на консервированные сардины и скумбрию. Они богаты кальцием и жирными кислотами омега-3. Такие консервы особенно актуальны для людей, не употребляющих молочные продукты.

Еще одним полезным вариантом подобного формата питания могут стать бобовые консервы на основе нута, фасоли, гороха или чечевицы. Эти продукты по праву считаются кладезем белка, железа и витаминов. Они легко сочетаются с другими блюдами, о чем эксперты рассказали в статье, опубликованной в издании Nutrients.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зачем США хранят сотни тысяч тонн сыра в подземных шахтах? Рассказываем
Изображение к статье: «Правильный» фастфуд: как приготовить наггетсы из цветной капусты
Изображение к статье: Как хранить сыр после вскрытия упаковки — чтобы не плесневел и не высыхал
Изображение к статье: Диетолог Гинзбург развеял миф о роли воды при похудении

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Будьте осторожны на дорогах: по Латвии двинутся колонны военной техники НАТО
Наша Латвия
Изображение к статье: Быстрый и тихий. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео