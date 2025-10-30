Принято считать, что в свежих продуктах значительно больше полезных веществ, чем в консервах. Однако нет правила без исключений. В данном случае их достаточно много, чтобы на это не обратили внимания специалисты по питанию.

По словам диетологов Николы Ладлэм-Рейн и Эммы Шафхат из Национальной службы здравоохранения Великобритании, в консервированных помидорах содержание ликопина значительно выше, нежели в свежих плодах. Это ценное вещество является мощным антиоксидантом, способным существенно снижать вероятность развития рака простаты, легких и желудка. Ликопин также благотворно влияет на здоровье сердца и сосудов, поскольку нивелирует воспалительные процессы в организме.

Доктор Ландэм-Рейн сослалась на исследование, проведенное греческими учеными, которое показало эффективность ликопина при восстановлении спортсменов после тренировок и соревнований. При этом экспериментальным путем было доказано, что томатный сок быстрее восстанавливал здоровье спортсменов, чем энергетики.

Ее коллега Эмма Шафкат добавила, что в рационе питания должно быть место и консервированным фруктам – персикам, грушам, ананасам, мандаринам и другим. Пусть в них чуть меньше, чем в свежих плодах, витамина C, зато они содержат в большом количестве витамины A и E, укрепляющие зрение и иммунитет, поддерживающие здоровье сердца и сосудов.

Кроме того, диетологи советуют обратить внимание на консервированные сардины и скумбрию. Они богаты кальцием и жирными кислотами омега-3. Такие консервы особенно актуальны для людей, не употребляющих молочные продукты.

Еще одним полезным вариантом подобного формата питания могут стать бобовые консервы на основе нута, фасоли, гороха или чечевицы. Эти продукты по праву считаются кладезем белка, железа и витаминов. Они легко сочетаются с другими блюдами, о чем эксперты рассказали в статье, опубликованной в издании Nutrients.