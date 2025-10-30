Если ищете необычный способ подать овощи — этот рецепт для вас.

Кто-то говорил, что овощи не могут быть вкусными? Еще как могут, уверены кулинары, которые умеют правильно их готовить. Так, сырные наггетсы из цветной капусты послужат полезной альтернативой мясным закускам из фастфуд-ресторанов.

Цветная капуста — главный ингредиент

Вариантов блюд из цветной капусты немного: обычно соцветия просто жарят в кляре, запекают на противне с другими овощами или перетирают в пюре. Наггетсы — еще одно уместное применение урожаю.

Важно, что капуста содержит витамины группы B, витамин C и клетчатку, а значит, помогает работе кишечника и поддерживает иммунитет. При правильной термообработке овощ сохраняет до 80% веществ, поэтому закуски из него точно полезнее тех, что сделаны из переработанного мяса.

Как приготовить овощные наггетсы

Ингредиенты:

1 средняя цветная капуста (разделить на соцветия); 1 яйцо; ½ стакана панировочных сухарей; по ¾ ч. л. сухого чеснока, петрушки и соли; около 100 г сыра чеддер; около 100 г моцареллы; 1 ст. л. оливкового масла.

Отварите или приготовьте цветную капусту на пару до мягкости, затем остудите и удалите с ее поверхности лишнюю влагу. Разомните вилкой, смешайте с сыром, яйцом, сухарями и специями и сформируйте наггетсы нужной формы.

Обжаривайте на сковороде по 4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки, запекайте при 200 °C в течение 17 минут или готовьте в аэрогриле при 190 °C примерно 12–15 минут.

Если капусты нет или она не по вкусу, попробуйте другие ингредиенты.