Кулинарам ответили, почему кальмаров нужно готовить только на сильном огне 0 116

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.10.2025
Ошибиться с кальмарами проще простого: нежнейшее мясо тут же становится резиновым, стоит слегка передержать продукт на плите.

Однако, как рассказал журналу Tasting Table шеф-повар Дэвид Стэндридж, на самом деле в приготовлении кальмаров все решает температура, а не длительность процесса.

То есть кальмаров и рыбу нужно готовить только на очень сильном огне, заявил Стэндридж.

Почему морепродукты «любят» высокую температуру

Кальмары состоят из длинных мышечных волокон и коллагена, которые при нагревании сжимаются. Если жарить морепродукты медленно, то они активнее теряют влагу. Следовательно, нужно готовить кальмаров:

либо очень быстро — буквально 30 секунд на сильном огне для сохранении текстуры;
либо долгое томить, более 30 минут — этим способом кулинары часто исправляют пережаренных кальмаров.

Как сделать кальмаров хрустящими

Иногда удалить из кальмаров влагу все-таки нужно. Например, если вы планируете обжарить их до румяной корочки, то следует предварительно обсушить продукт бумажным полотенцем.

Также перед жаркой кольца кальмара можно обвалять в небольшом количестве муки или кукурузного крахмала.

#кулинарные рецепты
