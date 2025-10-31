Регулярное употребление орехов может снизить вероятность развития старческого слабоумия, заявил гастроэнтеролог С. Сетхи в интервью Daily Mirror.

По словам специалиста, орехи содержат полезные для мозга вещества — минералы, антиоксиданты, клетчатку и жирные кислоты. Эти компоненты уменьшают воспаление, помогают контролировать артериальное давление и уровень холестерина, что способствует защите мозга от преждевременного старения.

У людей, ежедневно употребляющих около 30 г орехов, риск деменции любого происхождения снижается на 17 % по сравнению с теми, кто не включает их в рацион, отметил врач.

При этом он подчеркнул, что орехи не являются чудодейственным средством против когнитивных нарушений. Чтобы достичь заметного эффекта, необходимо сбалансированное питание с включением полезных продуктов, подытожил эксперт.