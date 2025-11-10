В магазинах продаются кофейные зерна в шоколадной глазури. Но является ли такой десерт полезной альтернативой обыкновенной конфете или чашечке кофе?

Медики заявляют, что особой пользы употребление такого лакомства не принесет. При этом возможны последствия трех видов.

Взбодрят больше положенного

6–8 съеденных зерен обеспечат такой же эффект, как чашечка кофе, заявляет нутрициолог А. Баженова. Однако времени уйдет намного больше, поскольку разжевать твердые и горькие зерна не так уж и просто.

По словам нутрициолога И. Юзуп, зернышки содержат больше кофеина, нежели жидкий кофе. Злоупотребление чревато головной болью, тошнотой и бессонницей. Кофейные зерна в шоколадной глазури следует воспринимать в качестве необычного лакомства, но не способа взбодриться.

Вызовут расстройство ЖКТ

Как говорит терапевт Л. Рогожин, хотя кофе полезен для организма, употребление зерен может негативно повлиять на работу ЖКТ.

А. Баженова сообщила также, что зерна кофе вызывают изжогу.

Разрушат зубную эмаль

Подобное лакомство, по словам стоматолога Т. Шарояна, способно привести к микротрещинам. А если зуб без нерва и с истонченной эмалью, он и вовсе может сломаться.

Помимо того, на эмали могут возникнуть желтоватые пятна, удалить которые будет совсем не просто. Врач заметил, что после такого перекуса надо тут же почистить зубы или, по крайней мере, прополоскать рот.

А шоколад, которым покрывают зерна, может вызвать кариес, подытожил медик.