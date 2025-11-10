Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Может ли употребление кофейных зерен заменить жидкий кофе? 0 185

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Может ли употребление кофейных зерен заменить жидкий кофе?

В магазинах продаются кофейные зерна в шоколадной глазури. Но является ли такой десерт полезной альтернативой обыкновенной конфете или чашечке кофе?

Медики заявляют, что особой пользы употребление такого лакомства не принесет. При этом возможны последствия трех видов.

Взбодрят больше положенного

6–8 съеденных зерен обеспечат такой же эффект, как чашечка кофе, заявляет нутрициолог А. Баженова. Однако времени уйдет намного больше, поскольку разжевать твердые и горькие зерна не так уж и просто.

По словам нутрициолога И. Юзуп, зернышки содержат больше кофеина, нежели жидкий кофе. Злоупотребление чревато головной болью, тошнотой и бессонницей. Кофейные зерна в шоколадной глазури следует воспринимать в качестве необычного лакомства, но не способа взбодриться.

Вызовут расстройство ЖКТ

Как говорит терапевт Л. Рогожин, хотя кофе полезен для организма, употребление зерен может негативно повлиять на работу ЖКТ.

А. Баженова сообщила также, что зерна кофе вызывают изжогу.

Разрушат зубную эмаль

Подобное лакомство, по словам стоматолога Т. Шарояна, способно привести к микротрещинам. А если зуб без нерва и с истонченной эмалью, он и вовсе может сломаться.

Помимо того, на эмали могут возникнуть желтоватые пятна, удалить которые будет совсем не просто. Врач заметил, что после такого перекуса надо тут же почистить зубы или, по крайней мере, прополоскать рот.

А шоколад, которым покрывают зерна, может вызвать кариес, подытожил медик.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какое масло полезнее: оливковое или подсолнечное
Изображение к статье: Почему калории миндаля усваиваются не полностью?
Изображение к статье: Приготовление капусты для голубцов в микроволновой печи: пошаговая инструкция
Изображение к статье: Почему головная боль возникает после красного вина - исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео