Не совсем так.

Цветок апельсинового дерева обладает пятилучевой симметрией, и каждая завязь делится на две части. Эти половинки затем развиваются в дольки, в результате чего образуется десять штук.

Тем не менее, в некоторых плодах дольки могут дополнительно разделяться, и обычно одна из новых долек оказывается значительно меньше другой.

Кроме того, у сортов «пупочных» на верхушке плода могут находиться несколько очень мелких долек, представляющих собой рудиментарный второй плод внутри основного.