Какие макароны лучше добавить в суп? Шеф-повара назвали своего фаворита

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какие макароны лучше добавить в суп? Шеф-повара назвали своего фаворита

Суп с лапшой любят и дети, и взрослые. Он быстро готовится, хорошо насыщает, вот только не всегда получается сбалансированным.

Профессиональные повара, эксперты портала Tasting Table, считают, что существуют макароны, которые подходят для «первого» больше, чем традиционная яичная лапша.

Что такое паста диталини

Диталини — это маленькая итальянская паста в виде коротких трубочек, которая получила название от слова ditale, то есть «наперсток» с итальянского.

По словам кулинаров, диталини идеально помещается в ложку и не норовит «свалиться» с нее, пока вы едите. Кроме того, такая паста не собирает внутри обжигающий бульон, как делают ракушки и прочие полые виды макарон.

Трубочки одинакового размера и всегда равномерно готовятся, а еще не перебивают текстуру других ингредиентов.

В какие супы можно добавить макароны

Диталини, как и прочую мелкую пасту, можно добавить в:

куриный бульон или суп; суп с бобовыми; овощной бульон; суп с фрикадельками.

Как готовить диталини

Диталини следует варить отдельно, а не добавлять в суп сухими. Так бульон не пресытится крахмалом и останется прозрачным. После варки в заранее подсоленной воде пасту отправляют к остальным ингредиентам уже перед подачей. За пару часов в кастрюле макаронные изделия успевают набухнуть и превратиться в кашицу.

#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
