Замечательная закуска, вызывающая ностальгию, при этом обладающая оригинальностью и полезностью для здоровья. Вряд ли среди вас найдется человек, который хоть раз не пробовал «корейскую морковку». Свекла является более интересным вариантом.
ИНГРЕДИЕНТЫ
400 г молодой свеклы
2–3 ст. л. красного винного уксуса
2 зубчика чеснока
половинка средней луковицы
1/2 ч. л. семян кориандра
половинка небольшого сухого перца чили
3 ст. л. рафинированного растительного масла
2–3 ст. л. нерафинированного подсолнечного масла
соль
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Очистите свежую свеклу и нарежьте её тонкой длинной соломкой или натрите на специальной терке. Поместите в миску, посолите, добавьте уксус, перемешайте и оставьте на 5 минут.
Тонко нарежьте чеснок и лук. Немного растолките семена кориандра и перец чили в ступке или заверните их в бумажное полотенце и прокатайте скалкой.
Шаг 2
Уложите свеклу в глубокую посуду в виде горки, сверху разместите чеснок, лук, чили и кориандр.
Разогрейте рафинированное растительное масло на небольшой сковороде, затем добавьте туда подсолнечное масло с запахом, доведите до кипения и залейте этой смесью свекольную горку. Перемешайте и дайте настояться в холодильнике не менее 30 минут перед подачей.
Оставить комментарий