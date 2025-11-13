Baltijas balss logotype
Острая свекла по-корейски: простой и запоминающийся рецепт 0 336

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Острая свекла по-корейски: простой и запоминающийся рецепт

Замечательная закуска, вызывающая ностальгию, при этом обладающая оригинальностью и полезностью для здоровья. Вряд ли среди вас найдется человек, который хоть раз не пробовал «корейскую морковку». Свекла является более интересным вариантом.

 

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г молодой свеклы
2–3 ст. л. красного винного уксуса
2 зубчика чеснока
половинка средней луковицы
1/2 ч. л. семян кориандра
половинка небольшого сухого перца чили
3 ст. л. рафинированного растительного масла
2–3 ст. л. нерафинированного подсолнечного масла
соль

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Очистите свежую свеклу и нарежьте её тонкой длинной соломкой или натрите на специальной терке. Поместите в миску, посолите, добавьте уксус, перемешайте и оставьте на 5 минут.
Тонко нарежьте чеснок и лук. Немного растолките семена кориандра и перец чили в ступке или заверните их в бумажное полотенце и прокатайте скалкой.

Шаг 2

Уложите свеклу в глубокую посуду в виде горки, сверху разместите чеснок, лук, чили и кориандр.
Разогрейте рафинированное растительное масло на небольшой сковороде, затем добавьте туда подсолнечное масло с запахом, доведите до кипения и залейте этой смесью свекольную горку. Перемешайте и дайте настояться в холодильнике не менее 30 минут перед подачей.

#кулинария #вегетарианство #свекла #здоровое питание #острая еда
