Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему масло «стреляет»? 0 92

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему масло «стреляет»?

На самом деле «стреляет» не само масло, а вода, которая в него попадает.

 

Суть в том, что температура разогретого масла может достигать 160-180° C, в то время как температура кипения воды составляет 100° C. Когда капля воды попадает в такую горячую среду, она мгновенно испаряется и, соответственно, резко увеличивается в объеме.

Образовавшийся пар буквально отталкивает масло, стремясь занять оптимальный объем для своей температуры. Грубо говоря, капля воды «взрывается». Именно этот процесс стремительного закипания и испарения воды вызывает то, что масло брызжет или «стреляет».

Наилучший способ избежать разбрызгивания масла при готовке — использовать специальные экраны из металлической сетки, которые предотвратят разлет горячих капель масла.

Читайте нас также:
#наука #безопасность #кулинария #готовка #масло #температура #вода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какое масло полезнее: оливковое или подсолнечное
Изображение к статье: Почему калории миндаля усваиваются не полностью?
Изображение к статье: Приготовление капусты для голубцов в микроволновой печи: пошаговая инструкция
Изображение к статье: Почему головная боль возникает после красного вина - исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео