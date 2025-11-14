На самом деле «стреляет» не само масло, а вода, которая в него попадает.

Суть в том, что температура разогретого масла может достигать 160-180° C, в то время как температура кипения воды составляет 100° C. Когда капля воды попадает в такую горячую среду, она мгновенно испаряется и, соответственно, резко увеличивается в объеме.

Образовавшийся пар буквально отталкивает масло, стремясь занять оптимальный объем для своей температуры. Грубо говоря, капля воды «взрывается». Именно этот процесс стремительного закипания и испарения воды вызывает то, что масло брызжет или «стреляет».

Наилучший способ избежать разбрызгивания масла при готовке — использовать специальные экраны из металлической сетки, которые предотвратят разлет горячих капель масла.