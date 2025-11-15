Все больше людей в Японии достигают столетнего возраста. Делимся секретами их здоровья и долголетия.

Согласно данным Министерства здравоохранения Японии, в этом году в стране зарегистрировано рекордное количество долгожителей — 92 139 человек, что на 1 613 больше, чем в прошлом году. Из них 81 589 составляют женщины, достигшие ста лет и более. Число долгожителей в Японии увеличивается с 1963 года, когда началась статистика по продолжительности жизни; тогда было всего 153 человека старше 100 лет. К 1998 году их число возросло до 10 тысяч.

Японцы регулярно попадают в Книгу рекордов Гиннесса как самые пожилые люди на планете. На данный момент самой старой японке, Фусе Тацуми из префектуры Осака, исполнилось 116 лет, а самый старый японец, Гисабуро Санобэ из префектуры Чиба, достиг 111 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни в современной Японии одна из самых высоких в мире: в прошлом году она составила 87,09 лет для женщин и 81,05 лет для мужчин. Из-за низкого уровня рождаемости на каждые сто тысяч японцев приходится 73,74 долгожителя. Ученые связывают долгожительство японцев с сочетанием особенностей питания, образа жизни, генетики, культурных традиций и достижений медицины.

Питание. В отличие от западных жителей, японцы потребляют значительно меньше мяса, особенно говядины, молочных продуктов, сладостей, фруктов и картофеля. Зато в их рационе больше рыбы, морепродуктов, риса и соевых бобов. Традиционная японская кухня отличается низкой калорийностью и сбалансированностью, она богата витаминами, минералами, клетчаткой, омега-3 и полиненасыщенными жирными кислотами.

Японцы употребляют мало продуктов с насыщенными жирами и быстрыми углеводами, что снижает риск ожирения — менее 4% японцев страдают от лишнего веса (в США этот показатель превышает 36%). Это также помогает избежать других нарушений обмена веществ, онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы.

Основу японской кухни составляют свежие сезонные овощи, рис, рыба (чаще всего лосось и макрель), яйца, соевые продукты, водоросли, морепродукты и ферментированные продукты, лапша и имбирь. Большую часть пищи японцы употребляют в сыром виде или готовят «аль денте», что позволяет сохранить витамины и микроэлементы. Кроме того, японцы предпочитают зеленый чай, особенно матча, богатый натуральными антиоксидантами. Этот напиток замедляет старение, придаёт энергии, укрепляет иммунитет, нормализует артериальное давление, улучшает пищеварение и помогает в борьбе с раком.

Также японцы не склонны к перееданию, насыщаясь лишь на 80%. Пища подается небольшими порциями, и процесс еды не спешен, уделяется внимание внешнему виду блюд и их вкусу. Палочки для еды способствуют медленному поглощению пищи.

Образ жизни. Японцы обычно ведут активный образ жизни с раннего детства. Они много ходят и ездят на велосипедах. Жители Страны восходящего солнца рано встают, многие занимаются традиционной японской гимнастикой. Для снятия стресса они практикуют медитацию, каллиграфию и икебану. Популярностью пользуются поездки в горы и на термальные источники — это также помогает расслабиться и достичь умиротворения.

Поддерживать себя в форме японцам помогает и другая культурная традиция — коллективизм. Пожилых людей не оставляют в одиночестве, их окружают заботой семьи, ведь одиночество и социальная изоляция могут сократить жизнь.

Гены. Исследования показывают, что японцы обладают определённым генетическим преимуществом. В их популяции преобладают варианты двух генов, которые потенциально способствуют продлению жизни, предотвращая развитие диабета 2-го типа и защищая от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Здравоохранение. Система здравоохранения в Японии считается одной из лучших в мире. С 60-х годов прошлого века государство покрывает 70%, а для граждан с низкими доходами — 90% всех медицинских расходов. В стране развита сеть современных клиник, доступных для всех слоев населения. Граждане любого возраста регулярно проходят диспансеризацию. Забота о собственном здоровье является частью культуры: японцы в среднем 13 раз в год посещают врачей, сдают анализы или проходят медицинские обследования, как сообщает ресурс Health.mail.ru.

Икигаи. Японцы следуют древней философии «икигаи», согласно которой человек должен не просто существовать, а иметь цель и получать радость от жизни. Важно найти баланс между тем, что хорошо для тебя, и тем, что полезно для других — наслаждаться вкусной пищей, помогать людям, жить в окружении любящих друзей и семьи.

Такое мировоззрение особенно распространено среди жителей Окинавы, известной как «остров бессмертных», где много долгожителей. У окинавцев нет понятия «выйти на пенсию»; они продолжают быть активными до преклонного возраста, общаются с соседями и родственниками, заботятся о тех, кто в этом нуждается. Научные исследования подтверждают, что наличие цели в жизни способствует долголетию, улучшая качество сна и снижая риск хронических заболеваний. Если цель в жизни теряется, возрастает риск внезапной смерти. Поэтому стоит жить со смыслом и радостью.