Знаменитый шеф Гордон Рамзи поделился секретами идеального скрэмбла 0 219

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Знаменитый шеф Гордон Рамзи поделился секретами идеального скрэмбла

Скрэмбл считается простым блюдом, подходящим для завтрака, обеда или легкого ужина. Однако, чтобы достичь идеального результата, необходимо знать несколько тонкостей. Эти секреты раскрыл известный британский шеф-повар Гордон Рамзи.

 

Гордон Рамзи убежден, что главная ошибка при приготовлении скрэмбла заключается в пережаривании яиц. Для того чтобы блюдо получилось вкусным, яйца следует разбивать в холодную и сухую посуду.

«Чаще всего яйца не взбивают в отдельной миске. Их разбивают прямо в холодную сковороду, затем добавляют сливочное масло. После этого сковороду ставят на огонь и начинают помешивать», — объясняет Гордон Рамзи.

Кулинарная хитрость заключается в правильном контакте яичной массы со сковородой. Рамзи подчеркивает, что ее нужно не просто аккуратно перемешивать с маслом. Важно не дать массе прилипнуть к стенкам посуды, поэтому он рекомендует периодически отделять яичную массу от сковороды с помощью лопатки, как сообщает онлайн-издание The Mirror.

«На сильном огне блюдо быстро начинает густеть, поэтому я советую через минуту убрать сковороду с плиты, но не прекращать помешивать яйца. Отставить посуду нужно всего на 30 секунд, а затем вернуть ее на огонь, уменьшить температуру и добавить сливочный сыр. Это поможет избежать пережаривания яиц», — раскрывает секрет Гордон Рамзи.

Только после этого шеф-повар рекомендует посолить блюдо. По его словам, такой порядок действий позволит получить легкий и воздушный скрэмбл.

Гордон Рамзи считает рецепт простым, но подчеркивает, что идеальный результат зависит от множества лайфхаков, которые он накопил за годы работы на кухне. Шеф-повар также отмечает, что ему нравится добавлять в скрэмбл нарезанный зеленый лук, что придает блюду более пикантный вкус.

#кулинария #лайфхаки #яйца #завтрак
