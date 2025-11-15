Скрэмбл считается простым блюдом, подходящим для завтрака, обеда или легкого ужина. Однако, чтобы достичь идеального результата, необходимо знать несколько тонкостей. Эти секреты раскрыл известный британский шеф-повар Гордон Рамзи.

Гордон Рамзи убежден, что главная ошибка при приготовлении скрэмбла заключается в пережаривании яиц. Для того чтобы блюдо получилось вкусным, яйца следует разбивать в холодную и сухую посуду.

«Чаще всего яйца не взбивают в отдельной миске. Их разбивают прямо в холодную сковороду, затем добавляют сливочное масло. После этого сковороду ставят на огонь и начинают помешивать», — объясняет Гордон Рамзи.

Кулинарная хитрость заключается в правильном контакте яичной массы со сковородой. Рамзи подчеркивает, что ее нужно не просто аккуратно перемешивать с маслом. Важно не дать массе прилипнуть к стенкам посуды, поэтому он рекомендует периодически отделять яичную массу от сковороды с помощью лопатки, как сообщает онлайн-издание The Mirror.

«На сильном огне блюдо быстро начинает густеть, поэтому я советую через минуту убрать сковороду с плиты, но не прекращать помешивать яйца. Отставить посуду нужно всего на 30 секунд, а затем вернуть ее на огонь, уменьшить температуру и добавить сливочный сыр. Это поможет избежать пережаривания яиц», — раскрывает секрет Гордон Рамзи.

Только после этого шеф-повар рекомендует посолить блюдо. По его словам, такой порядок действий позволит получить легкий и воздушный скрэмбл.

Гордон Рамзи считает рецепт простым, но подчеркивает, что идеальный результат зависит от множества лайфхаков, которые он накопил за годы работы на кухне. Шеф-повар также отмечает, что ему нравится добавлять в скрэмбл нарезанный зеленый лук, что придает блюду более пикантный вкус.