Если вы стремитесь улучшить свою диету и общее состояние здоровья, достаточно выработать одну простую привычку: старайтесь ежедневно пить воду с лимоном. Вот почему это важно.

Употребление воды с лимоном, по меньшей мере, способствует увеличению потребления витамина С и антиоксидантов, а также помогает сократить количество сладких напитков, что, безусловно, поможет избавиться от лишних килограммов. Один стакан лимонной воды может содержать до 21% дневной нормы (ДВ) витамина С, а также фолат, витамины B1, B2 и B5. Но это еще не все!



Как вода с лимоном влияет на здоровье

Способствует поддержанию водного баланса в организме

Достаточное потребление воды имеет ключевое значение для общего состояния здоровья. Однако не всем может нравиться вкус обычной воды, поэтому добавление лимонного сока может сделать процесс питья более приятным. Согласно данным Национального института диабета, заболеваний органов пищеварения и почек (NIDDK), медицинские эксперты рекомендуют взрослым выпивать от шести до восьми стаканов воды по 8 унций (240 мл) в день.

Содействует снижению веса

Увеличение потребления воды часто рассматривается как стратегия для похудения. В одном из исследований 2018 года ученые выяснили, что участники, которым рекомендовали пить воду перед приемом пищи, съедали меньше, чем те, кто не получал такой рекомендации. Употребление воды перед едой может быть эффективным методом снижения веса, хотя механизм этого процесса до конца не изучен.

Предотвращает образование камней в почках

Цитрат, содержащийся в лимонной кислоте, парадоксально снижает кислотность мочи и может даже разрушать мелкие камни в почках. Национальный фонд почек рекомендует смешивать 4 унции концентрата лимонного сока с водой как дополнительное средство в рамках диеты наряду с другими лекарственными препаратами для профилактики образования камней в почках.

Улучшает пищеварение

В ходе небольшого исследования 2022 года ученые обнаружили, что лимонная кислота стимулирует выделение желудочной кислоты, что помогает организму расщеплять и переваривать пищу. Также специалисты отмечают, что употребление лимонной воды перед едой способствует перистальтике — волнообразным сокращениям, которые помогают продвигать пищу по пищеварительному тракту. Однако для полного понимания влияния лимонной воды на пищеварение необходимы более масштабные исследования.