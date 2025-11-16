Baltijas balss logotype
Самая простая диета: ешьте как обычно, но только с 9 до 19 часов 0 285

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Самая простая диета: ешьте как обычно, но только с 9 до 19 часов

В последнее время все более очевидным становится, что не только важно, что вы едите, но и когда вы это делаете. Ученые выяснили, что одной из самых эффективных диет является та, которая позволяет есть в течение 10 часов в день, а оставшиеся 14 часов — голодать.

 

Это было подтверждено в масштабном исследовании ZOE Health, проведенном при участии специалистов из Королевского колледжа Лондона.

Это крупнейшее исследование в своей области

«Влияние питания на здоровье зависит не только от того, что вы едите, но и от времени, когда вы принимаете пищу, — отмечает участник исследования доктор Кейт Бермингем из Королевского колледжа. — Временной интервал, в течение которого человек ест, имеет большое значение — он может быть полезен для здоровья. Наши результаты показывают, что нет необходимости есть постоянно. Многие люди будут чувствовать себя сытыми и даже смогут похудеть, если ограничат прием пищи десятичасовым окном».

Для достижения такого вывода ученые наблюдали за 37 545 добровольцами, принявшими участие в исследовании ZOE Health. Это самое обширное исследование подобного рода. 27 371 человек с энтузиазмом начали придерживаться режима питания в течение 10 часов, остальные составили контрольную группу. Наиболее активно участвовали пожилые женщины с небольшим избыточным весом: у 78% участниц средний возраст составил 60 лет, а индекс массы тела — 25,6.

Исследование длилось три недели, но многие участники почувствовали себя настолько хорошо, что продолжили придерживаться этого режима и после его завершения. Люди отмечали, что стали более энергичными и счастливыми, не испытывая чувства голода.

Диета, вдохновленная Нобелевской премией

«Интересно, что для достижения положительных результатов не нужно строго следовать диете, — говорит доктор Сара Берри из Школы жизненных наук и демографических наук Королевского колледжа. — Десятичасовое окно приема пищи, которое оказалось приемлемым для большинства, улучшило настроение, добавило энергии и не вызывало чувства голода. Мы впервые установили, что те, кто практиковал ограниченное по времени питание нерегулярно, не получали таких же положительных эффектов на здоровье, как те, кто придерживался режима постоянно».

«Эта диета относится к категории интервального питания, при котором человек большую часть суток голодает, а меньшую — ест, — комментирует исследование кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов. — В идеале сторонники такого подхода рекомендуют окно питания продолжительностью 6 или 8 часов, а голодание — соответственно 18 или 16 часов (поддерживать такой режим питания гораздо сложнее). Однако исследование показывает, что и более легкий режим с 14-часовым голоданием также эффективен».

На практике 10-часовое окно можно корректировать по времени — например, начинать не с 9 часов, а с 7 или 8, если это удобнее, или сдвигать на 10-11 часов утра. Главное, чтобы период голодания составлял не менее 14 часов. В это время нельзя есть, разрешается только пить воду, чай или кофе без сахара. Поскольку большая часть этого времени совпадает с ночным сном, переносить его довольно просто.

Интервальная диета имеет научное обоснование. Она была разработана благодаря исследованиям японского ученого Есинори Осуми, который в 2016 году получил Нобелевскую премию за открытие аутофагии при длительном голодании. Этот процесс позволяет клеткам «поедать» свои поврежденные компоненты, а также вредные и токсичные вещества. В результате происходит оздоровление организма, снижение веса и улучшение самочувствия. Периода голодания при интервальной диете достаточно для активации аутофагии».

#наука #диета #питание #Нобелевская премия #здоровье
