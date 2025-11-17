Чрезмерная тревога, нервное напряжение и стресс могут указывать на наличие тревожного расстройства. Терапевт и эксперт в области психического здоровья Софи Кресс уверена, что добавление всего одной ягоды в рацион может помочь лучше справляться с тревожными состояниями.

Софи Кресс подчеркивает, что, хотя медикаменты могут облегчать симптомы тревожного расстройства, наблюдается растущий интерес к натуральным продуктам, которые также помогают справляться со стрессом.

«Одной из неожиданных ягод, способствующих борьбе с тревожностью, являются финики. Эти плоды насыщены питательными веществами. Например, магний способствует расслаблению нервной системы и мышц, а также играет ключевую роль в регулировании нейромедиаторов, которые передают сигналы от тела к мозгу. Финики не могут заменить назначенные лекарства, но могут стать полезным дополнением к основному лечению», — отмечает терапевт.

Врач акцентирует внимание на том, что магний существенно влияет на снижение стресса и помогает контролировать уровень мелатонина, который регулирует циклы сна и способствует борьбе с тревожностью, сообщает издание SHE FINDS.

Софи Кресс также указывает на то, что финики содержат флавоноиды, каротиноиды и фенольную кислоту. Более того, эти плоды могут помочь в борьбе с окислительным стрессом, который возникает из-за нехватки антиоксидантов и может быть причиной некоторых психических расстройств.

«Исследователи из Университета Султана Кабуса в Омане провели эксперимент на мышах, добавив в их рацион плоды финиковой пальмы. Вскоре они заметили улучшение памяти и координации у грызунов. Ученые предполагают, что финики могут оказаться полезными для людей с болезнью Альцгеймера, замедляя прогрессирование этого недуга», — говорит доктор Кресс.

Она рекомендует включить плоды финиковой пальмы в сбалансированный рацион, однако предостерегает не полагаться исключительно на них как на единственное средство против тревожного расстройства.