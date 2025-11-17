Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Умеренное употребление алкоголя способствует улучшению когнитивных функций - исследование 0 338

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Умеренное употребление алкоголя способствует улучшению когнитивных функций - исследование

Исследователи из Университета Джорджии сообщают в JAMA Network Open, что умеренное потребление алкоголя может положительно влиять на функции мозга: у людей, которые употребляют алкоголь в умеренных количествах, наблюдается улучшение словесной памяти, языковых и других когнитивных способностей, что в целом говорит о лучшей работе мозга.

 

Однако стоит отметить, что речь идет о пожилых людях: ученые проанализировали данные более чем 20 000 участников, за которыми наблюдали на протяжении девяти лет, и которым на момент начала исследования было в среднем около 62 лет; среди них 60% составили женщины.

Что касается умеренного употребления алкоголя, то это подразумевает не более 112 граммов чистого алкоголя в неделю для женщин и не более 210 граммов для мужчин. (Чистый алкоголь можно пересчитать на конкретный напиток в зависимости от его крепости.) Авторы исследования подчеркивают, что они выявили лишь статистически значимую связь, а механизм её действия пока остается неизвестным. Возможно, умеренное потребление алкоголя и состояние мозга связаны через другие факторы, либо алкоголь оказывает влияние непосредственно – в конце концов, мы уже упоминали, что небольшие дозы помогают мозгу очищаться от метаболических отходов (к тому же, алкоголь также может оказывать положительное влияние на сердце).

Тем не менее, рассматривая подобные исследования, важно помнить и о других эффектах алкоголя: он действительно повышает риск некоторых злокачественных опухолей и может негативно сказываться на детском мозге.

Читайте нас также:
#медицина #алкоголь #наука #память #университет #здоровье #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какое масло полезнее: оливковое или подсолнечное
Изображение к статье: Почему калории миндаля усваиваются не полностью?
Изображение к статье: Приготовление капусты для голубцов в микроволновой печи: пошаговая инструкция
Изображение к статье: Почему головная боль возникает после красного вина - исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео