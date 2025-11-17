Исследователи из Университета Джорджии сообщают в JAMA Network Open, что умеренное потребление алкоголя может положительно влиять на функции мозга: у людей, которые употребляют алкоголь в умеренных количествах, наблюдается улучшение словесной памяти, языковых и других когнитивных способностей, что в целом говорит о лучшей работе мозга.

Однако стоит отметить, что речь идет о пожилых людях: ученые проанализировали данные более чем 20 000 участников, за которыми наблюдали на протяжении девяти лет, и которым на момент начала исследования было в среднем около 62 лет; среди них 60% составили женщины.

Что касается умеренного употребления алкоголя, то это подразумевает не более 112 граммов чистого алкоголя в неделю для женщин и не более 210 граммов для мужчин. (Чистый алкоголь можно пересчитать на конкретный напиток в зависимости от его крепости.) Авторы исследования подчеркивают, что они выявили лишь статистически значимую связь, а механизм её действия пока остается неизвестным. Возможно, умеренное потребление алкоголя и состояние мозга связаны через другие факторы, либо алкоголь оказывает влияние непосредственно – в конце концов, мы уже упоминали, что небольшие дозы помогают мозгу очищаться от метаболических отходов (к тому же, алкоголь также может оказывать положительное влияние на сердце).

Тем не менее, рассматривая подобные исследования, важно помнить и о других эффектах алкоголя: он действительно повышает риск некоторых злокачественных опухолей и может негативно сказываться на детском мозге.