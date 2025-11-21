Чтобы избежать горечи в пшенной каше, перебранную и промытую крупу перед приготовлением следует замочить, рекомендует кулинар Инна БЕЛОУСОВА.

Залейте пшено горячей водой и оставьте на 15 минут. Затем слейте мутную воду, промойте крупу под проточной водой и снова замочите на 15 минут.

Эту процедуру необходимо повторить как минимум три раза.

Также можно воспользоваться экспресс-методом: засыпьте крупу в кастрюлю и залейте водой в равных пропорциях. Поставьте посуду на огонь, доведите до кипения, затем переложите пшено на сито и промойте под холодной проточной водой. После этого снова залейте чистой водой, поставьте на огонь и варите до готовности.