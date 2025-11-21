Творог можно хранить в морозильной камере. В замороженном состоянии он может оставаться от одного до двух месяцев, однако повторная заморозка не рекомендуется, так как молочный белок теряет свои полезные свойства. Замораживать следует только свежеприготовленный продукт. Эксперты также не советуют замораживать творожные массы и сырки.

Как правильно замораживать творог?

«Творог можно замораживать, и для этого существует определенная технология. Важно, чтобы творог был свежим, упакованным или упакованным вами для сохранения качества. Также стоит учесть, что если творог долго находился при комнатной температуре, а затем вы решили его заморозить, это может привести к резкому изменению температуры, что негативно скажется как на качестве, так и на безопасности продукта. Поэтому замораживать можно, но при соблюдении всех условий», — отмечает технолог Елена ЮРОВА.



Эксперт рекомендует перед заморозкой немного подержать творог в холодильнике. «Сначала нужно оставить творог на несколько часов в холодильнике при температуре от +0 до +6 градусов, и только после этого упакованный творог следует помещать в морозильник. В таком виде его можно хранить, но размораживать его разрешается только один раз», — подчеркивает Юрова.

Какие творожные продукты лучше не замораживать?

Творог сохраняет свою пищевую ценность при заморозке, однако не рекомендуется замораживать творожные продукты с высоким содержанием сахара или его заменителей, консервантов, стабилизаторов, синтетических ароматизаторов и эмульгаторов. «Если говорить о твороге, то он может быть как пластичной консистенции, так и крупинчатым. Остальные продукты, такие как пасты, творожные массы и аналогичные изделия, лучше не замораживать. После разморозки они теряют свои свойства, консистенцию и структуру», — добавляет Юрова.

Какая температура нужна для заморозки?

Для заморозки творога необходимо установить температуру морозильной камеры не выше −18 градусов. «Для всех молочных продуктов, включая мороженое и масло, оптимальной температурой считается −18 градусов, однако многие бытовые морозильники могут достигать лишь −12 градусов. Для творога это не критично, но следует понимать, что при такой температуре срок хранения будет меньше: чем ниже температура, тем дольше продукт может сохраняться. Кроме того, при более низкой температуре уменьшается вероятность образования конденсата, который затем замерзает в виде кристаллов воды. Это нежелательно, так как может привести к образованию бактерий, дрожжей и плесени», — говорит Юрова.

Как правильно размораживать творог?

При соблюдении всех условий замороженный творог сохраняет свои ценные и полезные свойства. Размораживать его следует непосредственно перед употреблением. Для употребления в свежем виде творог размораживают на нижней полке холодильника в течение около 12 часов, а для приготовления блюд с последующей тепловой обработкой — при комнатной температуре около 3-4 часов.