Правильно составленный рацион является важным элементом профилактики артериального давления, сердечно-сосудистых заболеваний и «вредного» холестерина. Об этом сообщил кардиолог Олег Варфоломеев.

По его словам, для значительного снижения уровня холестерина достаточно употреблять два стакана гранатового сока в неделю.

Этот напиток содержит катехины с антиоксидантными свойствами, которые уменьшают количество холестерина, всасываемого через кишечник.

«Гранатовый сок защищает сосуды от повреждений и предотвращает образование бляшек в артериях», — добавил специалист.