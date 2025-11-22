Головная боль может появиться уже через полчаса до трех часов после употребления даже небольшого количества красного вина.

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе связывают появление головной боли после употребления красного вина с воздействием молекул флаванола кверцетина на метаболизм алкоголя. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Кверцетин присутствует практически во всех фруктах и овощах, включая виноград. Хотя он является полезным антиоксидантом, в составе алкогольных напитков его молекулярные свойства претерпевают изменения. Как именно это происходит?

Когда кверцетин попадает в организм, он трансформируется в соединение, которое блокирует метаболизм алкоголя. В результате накапливается токсичное вещество ацетальдегид. Это может вызывать покраснение кожи, головную боль и приступы тошноты. Если у человека уже была головная боль до употребления вина, его состояние может значительно ухудшиться.

Уровень кверцетина в красном вине зависит от технологии производства и сорта винограда. В настоящее время ученые стремятся выяснить, что именно вызывает головную боль: увеличение концентрации кверцетина в организме или связанного с ним ацетальдегида. В будущем они планируют создать «безопасные» для головной боли сорта вина.