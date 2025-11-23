Оливковое и подсолнечное масла — два наиболее полезных растительных масла, которые мы используем в повседневной жизни. Споры о том, какое из них лучше, ведутся уже долгое время, и мы тоже попробуем разобраться в этом вопросе.

Представляем вам масла

Существует множество мифов о подсолнечном масле, начиная с утверждений о наличии холестерина и заканчивая слухами о его бесконечном сроке годности. На самом деле, это масло гораздо полезнее, чем может показаться на первый взгляд.

Подсолнечное масло — это растительный продукт, получаемый из семян масличных сортов подсолнечника.

Если семена просто отжать под прессом, получится нерафинированное масло с насыщенным ароматом, которое чаще всего используется в «свежем» виде для заправки салатов. Рафинированное масло получают более сложным способом с использованием органических растворителей. Оно не имеет столь ярко выраженного запаха и вкуса, но идеально подходит для жарки благодаря высокой температуре дымления.

Оливковое масло изготавливается из плодов оливкового дерева. Наилучшим считается нерафинированное масло первого холодного отжима с пометкой extra virgin на этикетке. Многие люди считают оливковое масло самым полезным из всех.

Сравнение масел

Теперь давайте разберемся, какое из масел выбрать и почему подсолнечное все же выделяется своими полезными свойствами.

Содержание жиров

Оба масла имеют растительное происхождение и содержат примерно 120 калорий на столовую ложку. Кроме того, они богаты полиненасыщенными и мононенасыщенными жирами, которые помогают снижать уровень плохого холестерина в крови и одновременно повышают уровень хорошего.

Подсолнечное масло содержит около 65% линолевой кислоты, в то время как оливковое — лишь 10%. Оно также имеет более высокое содержание Омега-3 и Омега-6, которые способствуют улучшению неврологических функций и уменьшают воспалительные процессы.

Однако оливковое масло выигрывает по содержанию олеиновой кислоты, которая подавляет онкогенные процессы в организме. Таким образом, каждый раз, заправляя салат оливковым маслом, вы боретесь с раком!

Витамин Е

Специалисты рекомендуют ежедневно употреблять витамин Е, так как он снижает образование свободных радикалов, которые могут привести к развитию различных видов рака или хронических заболеваний, предотвращает атеросклероз, помогает в борьбе с астмой и кожными заболеваниями, а также используется при катаракте. По некоторым рекомендациям, взрослым необходимо получать около 15 мг витамина ежедневно, чтобы снизить риск хронических заболеваний и некоторых видов рака.

Подсолнечное масло является богатым источником витамина Е, его содержание в нем выше, чем в оливковом. Исследования показывают, что витамин Е в масле может предотвратить ревматоидный артрит и рак толстой кишки. Для сравнения: в столовой ложке подсолнечного масла содержится 5,6 мг витамина, тогда как в ложке оливкового — всего 2 мг (или даже меньше).

Витамин К

Витамин К играет важную роль в процессе свертывания крови, укрепляет кости и может предотвратить остеопороз у женщин. В этом аспекте оливковое масло имеет преимущество — в нем содержится 8 мкг на столовую ложку, тогда как в подсолнечном — всего 1 мкг.

Температура дымления

Температура дымления — это показатель, при котором масло начинает разрушаться и становится вредным для употребления, так как в нем образуются канцерогены и меняется химический состав. Нерафинированное оливковое масло начинает дымиться при 160 градусах, рафинированное — при 200, подсолнечное нерафинированное — при 107 градусах (и подходит только для заправки готовых блюд), а у рафинированного — 227 градусов, что делает его отличным вариантом для жарки.

Для лучшего понимания, вот пример: вода закипает при 100 градусах, то есть для того, чтобы продукт начал жариться на сковороде, его нужно разогреть не менее чем до этой температуры. А золотистая корочка образуется при более высокой температуре — 140-165 градусов, благодаря химической реакции между аминокислотами и сахарами.