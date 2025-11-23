Исследователи из Чикагского университета выяснили, что трансжирная кислота, содержащаяся в красном мясе, молоке и других продуктах, может помочь иммунным клеткам более эффективно справляться с опухолями.

Трансжирная (или вакценовая) кислота в значительных количествах присутствует в молочно-мясной продукции, полученной от жвачных животных. По всей видимости, это соединение активирует Т-клетки, которые играют ключевую роль в иммунной системе, помогая организму бороться с микробами и защищаться от заболеваний.

Перед тем как сделать такие выводы, ученые из США провели анализ базы данных, содержащей около 700 известных метаболитов, поступающих в организм человека с пищей. Из этого массива они выделили шесть наиболее перспективных метаболитов, способных оказывать влияние на борьбу с раком через активацию CD8+ Т-клеток иммунной системы.

Наиболее эффективной оказалась трансжирная кислота, содержащаяся в грудном молоке. Исследователи провели серию экспериментов с лабораторными мышами, которые были переведены на диету с высоким содержанием этой кислоты. В результате анализов выяснили, что такое питание значительно замедлило рост опухолевых клеток меланомы и рака толстой кишки, а также усилило способность здоровых клеток проникать в опухоли и атаковать их.

Для расширения исследования, ученые также проанализировали образцы крови пациентов с лимфомой, проходящих курс иммунотерапии. Результаты показали, что люди с более высоким уровнем транс-вакценовой жирной кислоты в крови лучше реагировали на лечение по сравнению с теми, у кого уровень был ниже.

В чем же заключается нюанс?

Несмотря на такие впечатляющие результаты, авторы исследования не рекомендуют людям увеличивать потребление красного мяса и молочных продуктов до максимума.

Рекомендуемая суточная норма красного мяса составляет 148 г в день, оптимально употреблять его 1-2 раза в неделю. Что касается молока и молочных продуктов, то взрослому человеку не следует пить более 0,5 литра чистого молока и более 2 стаканов кисломолочных продуктов в день.

Существует и радостная новость: исследователи ищут аналогичные соединения в растениях, которые обладают такими же мощными свойствами в борьбе с опухолями.