Обычно это грузинское блюдо требует много времени для приготовления, так как фасоль необходимо замачивать на несколько часов, а затем варить не менее 40 минут.

Этот рецепт быстрого лобио готовится из консервированной фасоли всего за несколько минут. Рекомендуем подавать его в качестве горячего блюда, а не закуски, добавив немного сливочного масла — это значительно улучшит вкус!

ИНГРЕДИЕНТЫ

3 банки (по 400 г) красной фасоли

50 г грецких орехов

1 средний пучок кинзы (40 г)

2 средние красные луковицы (300 г)

3 зубчика чеснока (15 г)

30 г растительного масла

50 г сливочного масла

соль

свежемолотый черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1



Слейте фасоль в дуршлаг и промойте под холодной водой. Дайте обсохнуть. Очистите лук и нарежьте его мелко. Обжарьте в масле с добавлением соли в течение 7–8 минут.

Шаг 2



Мелко нарежьте очищенный чеснок, кинзу вместе с корешками и орехи. Поместите все в стакан погружного блендера, немного посолите, поперчите и взбейте до получения однородной пасты.

Шаг 3



Добавьте обжаренный лук и снова взбейте. Смешайте пасту из блендера с фасолью. Можно оставить так, либо полностью взбить в пюре, либо частично, чтобы остались кусочки фасоли.

Шаг 4



Растопите сливочное масло на слабом огне, добавьте лобио и прогрейте. Подавайте горячим.