Обычно это грузинское блюдо требует много времени для приготовления, так как фасоль необходимо замачивать на несколько часов, а затем варить не менее 40 минут.
Этот рецепт быстрого лобио готовится из консервированной фасоли всего за несколько минут. Рекомендуем подавать его в качестве горячего блюда, а не закуски, добавив немного сливочного масла — это значительно улучшит вкус!
ИНГРЕДИЕНТЫ
3 банки (по 400 г) красной фасоли
50 г грецких орехов
1 средний пучок кинзы (40 г)
2 средние красные луковицы (300 г)
3 зубчика чеснока (15 г)
30 г растительного масла
50 г сливочного масла
соль
свежемолотый черный перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Слейте фасоль в дуршлаг и промойте под холодной водой. Дайте обсохнуть. Очистите лук и нарежьте его мелко. Обжарьте в масле с добавлением соли в течение 7–8 минут.
Шаг 2
Мелко нарежьте очищенный чеснок, кинзу вместе с корешками и орехи. Поместите все в стакан погружного блендера, немного посолите, поперчите и взбейте до получения однородной пасты.
Шаг 3
Добавьте обжаренный лук и снова взбейте. Смешайте пасту из блендера с фасолью. Можно оставить так, либо полностью взбить в пюре, либо частично, чтобы остались кусочки фасоли.
Шаг 4
Растопите сливочное масло на слабом огне, добавьте лобио и прогрейте. Подавайте горячим.
