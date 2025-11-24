Baltijas balss logotype
Самое быстрое лобио: аппетитный и полезный рецепт

Еда и рецепты
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Самое быстрое лобио: аппетитный и полезный рецепт

Обычно это грузинское блюдо требует много времени для приготовления, так как фасоль необходимо замачивать на несколько часов, а затем варить не менее 40 минут.

 

Этот рецепт быстрого лобио готовится из консервированной фасоли всего за несколько минут. Рекомендуем подавать его в качестве горячего блюда, а не закуски, добавив немного сливочного масла — это значительно улучшит вкус!

ИНГРЕДИЕНТЫ

3 банки (по 400 г) красной фасоли
50 г грецких орехов
1 средний пучок кинзы (40 г)
2 средние красные луковицы (300 г)
3 зубчика чеснока (15 г)
30 г растительного масла
50 г сливочного масла
соль
свежемолотый черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Слейте фасоль в дуршлаг и промойте под холодной водой. Дайте обсохнуть. Очистите лук и нарежьте его мелко. Обжарьте в масле с добавлением соли в течение 7–8 минут.

Шаг 2

Мелко нарежьте очищенный чеснок, кинзу вместе с корешками и орехи. Поместите все в стакан погружного блендера, немного посолите, поперчите и взбейте до получения однородной пасты.

Шаг 3

Добавьте обжаренный лук и снова взбейте. Смешайте пасту из блендера с фасолью. Можно оставить так, либо полностью взбить в пюре, либо частично, чтобы остались кусочки фасоли.

Шаг 4

Растопите сливочное масло на слабом огне, добавьте лобио и прогрейте. Подавайте горячим.

#чеснок #лук #орехи #еда
Оставить комментарий

(3)
  • bt
    bory tschist
    24-го ноября

    ... в советское время директоpом ставропольской среднeй школы был назначен, закончивший заочно какой-то (неизвестный пединститут "историком") – бывший отставной майор-танкист сов.армии, служивший и командовавший танковой в/ч г. Вентспилс p.s. только не смейтесь – строeм ... там он всех научил, и довольно-таки быстро ... a свои письма, Валентин Александрович, в город бывшего "отбывания службы" Вентспилс – продолжал присылать с 1000 грамматических ошибок. p.s. _ такое впечатление, что он сейчас руководит ... кулинарной страничкой на "BB"

    0
    1
  • bt
    bory tschist
    24-го ноября

    _c каждым днём на ВB появляется все больше рецептов от "студентов кулинарного техникума" с абсолютным отсутствием личных вкусовых рецепторов ... oстается только представлять – как, и с каким аппетитом, серьёзный народ 3-х европейских стран – вcё это ... "xавает"

    0
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    bory tschist
    24-го ноября

    Так это скорей всего интернетная копипаста, кочующая с сайта на сайт. И ббэшники к составления этого опуса отношения не имеют. Тиснули ради контента и забыли. Информация такого же порядка важности как и гороскопы.

    0
    1
Читать все комментарии

Видео