Одной из основных проблем для любителей бананов является быстрое созревание и потемнение этих фруктов. Шеф-повар Питер Сидвелл делится рекомендациями, которые помогут избежать выбрасывания переспелых плодов.

Питер Сидвелл уверен, что эти советы будут полезны всем поклонникам фруктов, особенно в те моменты, когда цены на них высоки. Простые рекомендации помогут значительно сократить расходы на этот продукт.

«Бананы пользуются популярностью благодаря своему вкусу и питательным свойствам. Они содержат много клетчатки, антиоксидантов, витамина С, калия и магния, что делает их отличным дополнением к сбалансированному рациону. Однако плоды могут быстро потемнеть и стать мягкими, поэтому важно правильно их выбирать и хранить», — утверждает шеф.

Главный совет Питера Сидвелла заключается в том, чтобы выбирать бананы с разной степенью зрелости. Если приобрести часть спелых и часть зеленых фруктов, можно быть уверенным, что даже без особых хитростей их хватит на неделю, сообщает издание The Express.

Для созревания фруктам необходимы свет, тепло и влажность, поэтому лучше всего хранить их в прохладном месте, вдали от источников тепла и конденсата. После покупки бананы следует вынуть из упаковки, а когда они достигнут нужной степени зрелости, переместить их в холодильник.

«Я рекомендую хранить бананы в пакете. Полиэтилен поможет сохранить ваши фрукты свежими до двух недель. Не беспокойтесь, если кожура немного потемнеет, это не повлияет на вкус», — считает Питер.

Однако класть бананы в холодильник до их созревания шеф-повар не советует. В противном случае фрукты останутся твердыми и безвкусными. Он подчеркивает, что стебли бананов выделяют газ этилен, который ускоряет созревание окружающих фруктов. Поэтому банановые связки лучше держать подальше от яблок и груш, а также можно обернуть плодоножки в фольгу, чтобы уменьшить влияние газа на созревание.

Если дети не доели фрукт, оставшиеся кусочки повар рекомендует сбрызнуть лимонным соком и накрыть пищевой пленкой. Это замедлит процесс окисления. Питер Сидвелл также говорит, что самый простой способ сохранить спелые плоды — заморозить их, предварительно очистив от кожуры.