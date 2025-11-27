Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно хранить бананы, чтобы избежать потемнения 0 283

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно хранить бананы, чтобы избежать потемнения

Одной из основных проблем для любителей бананов является быстрое созревание и потемнение этих фруктов. Шеф-повар Питер Сидвелл делится рекомендациями, которые помогут избежать выбрасывания переспелых плодов.

 

Питер Сидвелл уверен, что эти советы будут полезны всем поклонникам фруктов, особенно в те моменты, когда цены на них высоки. Простые рекомендации помогут значительно сократить расходы на этот продукт.

«Бананы пользуются популярностью благодаря своему вкусу и питательным свойствам. Они содержат много клетчатки, антиоксидантов, витамина С, калия и магния, что делает их отличным дополнением к сбалансированному рациону. Однако плоды могут быстро потемнеть и стать мягкими, поэтому важно правильно их выбирать и хранить», — утверждает шеф.

Главный совет Питера Сидвелла заключается в том, чтобы выбирать бананы с разной степенью зрелости. Если приобрести часть спелых и часть зеленых фруктов, можно быть уверенным, что даже без особых хитростей их хватит на неделю, сообщает издание The Express.

Для созревания фруктам необходимы свет, тепло и влажность, поэтому лучше всего хранить их в прохладном месте, вдали от источников тепла и конденсата. После покупки бананы следует вынуть из упаковки, а когда они достигнут нужной степени зрелости, переместить их в холодильник.

«Я рекомендую хранить бананы в пакете. Полиэтилен поможет сохранить ваши фрукты свежими до двух недель. Не беспокойтесь, если кожура немного потемнеет, это не повлияет на вкус», — считает Питер.

Однако класть бананы в холодильник до их созревания шеф-повар не советует. В противном случае фрукты останутся твердыми и безвкусными. Он подчеркивает, что стебли бананов выделяют газ этилен, который ускоряет созревание окружающих фруктов. Поэтому банановые связки лучше держать подальше от яблок и груш, а также можно обернуть плодоножки в фольгу, чтобы уменьшить влияние газа на созревание.

Если дети не доели фрукт, оставшиеся кусочки повар рекомендует сбрызнуть лимонным соком и накрыть пищевой пленкой. Это замедлит процесс окисления. Питер Сидвелл также говорит, что самый простой способ сохранить спелые плоды — заморозить их, предварительно очистив от кожуры.

Читайте нас также:
#питание #кулинария #бананы #советы #лимон #хранение #здоровье #еда #фрукты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Польза и вред манной каши: взгляд врача
Изображение к статье: Сроки хранения замороженных ягод
Изображение к статье: Мы потребляем больше пищи в компании друзей и семьи - исследование
Изображение к статье: Любители рыбы имеют здоровые сосуды мозга - исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
Изображение к статье: Названы 11 игроков, с которыми ближайшим летом может расстаться «МЮ», чтобы «освежить состав»
Спорт
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео