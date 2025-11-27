Baltijas balss logotype
Когда острая пища может оказаться полезной

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Когда острая пища может оказаться полезной

Хотя употребление острых блюд зачастую приводит к неприятным последствиям для желудочно-кишечного тракта, они могут иметь и положительное влияние. Рассмотрим основные преимущества пряных специй.

 

Острота блюд создается не только благодаря капсаицину, содержащемуся в красном перце. Чеснок, имбирь и черный перец также оказывают положительное влияние на здоровье, а чили обладает рядом удивительных свойств!

Острая пища способствует долголетию

Исследования показывают, что регулярное употребление острой пищи шесть или семь раз в неделю снижает уровень смертности на 14%. Однако речь идет не о острых крылышках из KFC или жгучих чипсах.

Специи ускоряют метаболизм

Многие считают это мифом, но на самом деле это правда! Результаты множества исследований свидетельствуют о том, что некоторые специи, такие как тмин, корица, куркума, паприка и перец чили, могут ускорить обмен веществ в состоянии покоя и «уменьшить» аппетит. Одно из исследований показало, что куркума подавляет рост жировой ткани у мышей.

Ученые отмечают, что эффект от специй не слишком выражен, поэтому корица в булочке не сможет «компенсировать» лишние калории в выпечке. Тем не менее, если вы долгое время пытаетесь похудеть и достигли «плато», добавление специй в рацион может помочь вам снова начать терять вес.

Специи борются с воспалительными процессами

Куркумин, содержащийся в куркуме, действительно способен уменьшать воспаление в организме. В аюрведической медицине противовоспалительные свойства имбиря и чеснока использовались на протяжении веков для лечения различных заболеваний, таких как артрит, аутоиммунные расстройства, а также головные боли и тошнота. Современная медицина уже давно подтвердила эти свойства продуктов.

Специи могут помочь в борьбе с раком

Капсаицин доказал свою способность замедлять, а в некоторых случаях и уничтожать раковые клетки. Исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, показало, что капсаицин подавляет рост клеток рака предстательной железы у мышей, при этом здоровые клетки остаются невредимыми.

Специи помогают уничтожать бактерии

Тмин и куркума обладают мощными антиоксидантными и противомикробными свойствами. Это означает, что они могут быть использованы против бактерий в организме, тем самым повышая ваш иммунитет.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
