Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пить или не пить: действительно ли чайный гриб полезен для здоровья 0 231

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пить или не пить: действительно ли чайный гриб полезен для здоровья

Отвар чайного гриба когда-то был популярен лишь в хипстерских кафе, но теперь его можно встретить на полках супермаркетов в США. Насколько это народное средство действительно полезно для здоровья?

 

Отвар из чайного гриба представляет собой необычный напиток. В зависимости от добавленных ингредиентов, его вкус может варьироваться, но чаще всего он напоминает яблочный сидр с легкими уксусными нотками. Этот напиток использовался в Китае более 2200 лет назад, придавая бодрость и помогая справляться с последствиями отравлений.

С расширением торговых путей чайный гриб добрался до России, а затем и в другие страны Восточной Европы. Во время Второй мировой войны он был завезен в Германию, а в 1950-х годах стал популярным во Франции и Северной Африке. К 1960-м годам швейцарские ученые утверждали, что чайный гриб так же полезен для кишечника, как и йогурт.

Чайный гриб готовится на основе черного или зеленого чая. В него добавляется белый сахар, после чего смесь ферментируется с помощью дрожжей и специализированных бактерий в течение 1-2 недель. Процесс ферментации имеет ключевое значение, так как бактерии и грибки преобразуют полифенолы — соединения, обычно встречающиеся в чае, фруктах и овощах, — в другие органические молекулы. Это приводит к увеличению кислотности, что препятствует росту нежелательных микроорганизмов.

Слегка ферментированные продукты содержат полезные для организма бактерии. Существует теория, что эти микроорганизмы помогают нашему кишечнику в переваривании пищи. Исследования показывают, что увеличение концентрации таких бактерий может улучшать настроение, снижать уровень стресса, а также способствовать борьбе с лишним весом и тягой к еде. Однако другие исследования указывают на то, что для достижения такого эффекта необходимо постоянное поступление этих бактерий в организм.

Два исследования — одно на клеточных культурах, другое на животных — продемонстрировали, что напиток из чайного гриба может обладать антимикробными, антиоксидантными, противораковыми и антидиабетическими свойствами. Предполагается, что это связано с действием D-люкаровой кислоты-1,4-лактона, содержащейся в отваре, которая может ингибировать фермент β-глюкуронидазу, связанный с ростом раковых опухолей.

Тем не менее, лабораторные исследования показали, что полифенолы, кислоты и витамины, содержащиеся в чайном грибе, также присутствуют в черном и зеленом чае. Употребление напитка из чайного гриба не вызывает негативных эффектов на здоровье, но если вам не нравится его вкус, вы можете без труда получить те же полезные вещества из черного или зеленого чая.

Читайте нас также:
#традиции #исследования #кишечник #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Польза и вред манной каши: взгляд врача
Изображение к статье: Сроки хранения замороженных ягод
Изображение к статье: Мы потребляем больше пищи в компании друзей и семьи - исследование
Изображение к статье: Любители рыбы имеют здоровые сосуды мозга - исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
Изображение к статье: Названы 11 игроков, с которыми ближайшим летом может расстаться «МЮ», чтобы «освежить состав»
Спорт
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео