Отвар чайного гриба когда-то был популярен лишь в хипстерских кафе, но теперь его можно встретить на полках супермаркетов в США. Насколько это народное средство действительно полезно для здоровья?

Отвар из чайного гриба представляет собой необычный напиток. В зависимости от добавленных ингредиентов, его вкус может варьироваться, но чаще всего он напоминает яблочный сидр с легкими уксусными нотками. Этот напиток использовался в Китае более 2200 лет назад, придавая бодрость и помогая справляться с последствиями отравлений.

С расширением торговых путей чайный гриб добрался до России, а затем и в другие страны Восточной Европы. Во время Второй мировой войны он был завезен в Германию, а в 1950-х годах стал популярным во Франции и Северной Африке. К 1960-м годам швейцарские ученые утверждали, что чайный гриб так же полезен для кишечника, как и йогурт.

Чайный гриб готовится на основе черного или зеленого чая. В него добавляется белый сахар, после чего смесь ферментируется с помощью дрожжей и специализированных бактерий в течение 1-2 недель. Процесс ферментации имеет ключевое значение, так как бактерии и грибки преобразуют полифенолы — соединения, обычно встречающиеся в чае, фруктах и овощах, — в другие органические молекулы. Это приводит к увеличению кислотности, что препятствует росту нежелательных микроорганизмов.

Слегка ферментированные продукты содержат полезные для организма бактерии. Существует теория, что эти микроорганизмы помогают нашему кишечнику в переваривании пищи. Исследования показывают, что увеличение концентрации таких бактерий может улучшать настроение, снижать уровень стресса, а также способствовать борьбе с лишним весом и тягой к еде. Однако другие исследования указывают на то, что для достижения такого эффекта необходимо постоянное поступление этих бактерий в организм.

Два исследования — одно на клеточных культурах, другое на животных — продемонстрировали, что напиток из чайного гриба может обладать антимикробными, антиоксидантными, противораковыми и антидиабетическими свойствами. Предполагается, что это связано с действием D-люкаровой кислоты-1,4-лактона, содержащейся в отваре, которая может ингибировать фермент β-глюкуронидазу, связанный с ростом раковых опухолей.

Тем не менее, лабораторные исследования показали, что полифенолы, кислоты и витамины, содержащиеся в чайном грибе, также присутствуют в черном и зеленом чае. Употребление напитка из чайного гриба не вызывает негативных эффектов на здоровье, но если вам не нравится его вкус, вы можете без труда получить те же полезные вещества из черного или зеленого чая.