Принцесса Евгения рассказала о своей любви к запрещённому продукту во дворце 0 260

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Принцесса Евгения рассказала о своей любви к запрещённому продукту во дворце

Внучка покойной королевы Великобритании Елизаветы II, принцесса Евгения, стала героиней подкаста «Манеры за столом» с Джесси и Ленни Уэрами. В ходе интервью она поделилась тем, как иногда отходит от диетических норм, принятых в королевской семье.

 

Принцесса Евгения, воспитывающая двоих детей, признаётся, что предпочитает самостоятельно делать покупки и каждое утро готовить завтрак. Чаще всего они готовят яичницу на оливковом масле с добавлением перца, томатов и чеснока. Именно последний ингредиент привлёк внимание ведущих подкаста. В Великобритании известно, что в королевской семье чеснок не употребляют.

«Да, членам королевской семьи запрещено есть определённые продукты. Существует традиция: каждое воскресенье вечером вся семья делает один большой заказ продуктов. Каждый выбирает то, что ему нужно, а в понедельник утром курьер доставляет набор», — делится принцесса Евгения.

Она уточняет, что не заказывает ничего особенного. Обычно это курица и сосиски, а также картофель, лук и чеснок. Последние два ингредиента нарушают королевское правило. Принцесса отмечает, что в семье её родителей, Сары Фергюсон и принца Эндрю, также запрещено их употребление. Причина, как можно догадаться, заключается в резком запахе, который монаршие особы считают неприемлемым, сообщает онлайн-издание The Mirror.

О запрете на чеснок говорила и королева Камилла в австралийском шоу MasterChef. Она подчеркнула, что чеснок ни в коем случае не должен присутствовать в меню на официальных мероприятиях.

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэди в своих интервью подтверждал это правило. По его словам, покойная королева Елизавета II запрещала подавать блюда с избыточным количеством лука или чеснока. Однако принцессе Евгении не приходится часто участвовать в публичных мероприятиях, поэтому её любовь к чесноку не является серьёзным проступком, отмечал ранее Макгрэди.

Читайте нас также:
#интервью #питание #кулинария #традиции #чеснок
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

