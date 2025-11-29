Каждый раз, когда вы очищаете банан и выбрасываете кожуру, вы теряете потенциально питательную закуску!

Исследование, проведенное в 2022 году, показало, что если банановую кожуру бланшировать, высушить и измельчить в муку, из нее можно создать выпечку, которая будет столь же вкусной, как и изделия на основе пшеницы.

Мука из банановой кожуры

Когда участникам эксперимента предложили попробовать готовые изделия, они отметили, что вкус им понравился так же, как и у сахарного печенья, приготовленного без добавления муки из банановой кожуры. Также было замечено, что благодаря добавлению «банановой муки» потребители получали «щедрую порцию минералов и питательных веществ».

Например, сахарное печенье, созданное в рамках исследования и обогащенное банановой кожурой, содержало значительно больше клетчатки, магния, калия и антиоксидантных соединений.



Однако, если использовать слишком много муки из банановой кожуры, печенье может стать чрезмерно коричневым и жестким, что, вероятно, связано с избытком клетчатки. Ученые также отметили, что изделия с добавлением муки из банановой кожуры сохраняли свои качества на полке в течение трех месяцев при комнатной температуре.

Польза банановой кожуры

Хотя в исследовании 2022 года рассматривались лишь результаты добавления банановой кожуры в печенье, полученные данные показывают, что стоит также рассмотреть использование подобной муки для хлеба, тортов и макаронных изделий. Например, в 2021 году исследование, посвященное тортам из банановой кожуры, продемонстрировало, что желтая кожица плода придает выпечке естественный желтый оттенок и повышает ее питательную ценность.

*В то же время исследование 2016 года показало, что замена до 10% пшеничной муки мукой из банановой кожуры может обогатить выпеченный хлеб более высоким содержанием белков, углеводов и жиров.

*Употребление кожуры банана не только полезно для здоровья, но и способствует сокращению пищевых отходов: примерно 40% веса банана составляет его кожура, и большую часть времени эта богатая питательными веществами часть просто выбрасывается.