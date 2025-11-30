Диетолог А. Маллейн сообщила, что чеснок действительно способствует борьбе с бактериями и воспалительными процессами, однако не лечит простудные заболевания.

По словам специалиста, антибактериальные и противовоспалительные свойства этому овощу придает аллицин. Кроме того, чеснок содержит витамины С и В6, поддерживающие иммунную систему. Он действительно полезен при простуде, но не стоит рассчитывать на него как на единственное средство, отметила эксперт.

Систематическое употребление одного продукта скорее нанесёт вред организму, чем поможет выздоровлению. Для профилактики простуд, а также во время болезни и после неё важно обеспечить разнообразие фруктов и овощей. В рацион необходимо включать также белок и полезные жиры.

К тому же, как сказала Маллейн, избыточное потребление аллицина может вызывать боль, вздутие живота, изжогу и метеоризм. Людям с чувствительным ЖКТ порой достаточно небольшого количества чеснока, чтобы проявились эти симптомы.