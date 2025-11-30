Говяжий фарш не советуют просто обжаривать и приправлять луком и чесноком.

Шеф-повара уверены, что для приготовления фарша требуется чуть больше времени, чем мы привыкли думать. Длительная обработка не «отбирает» у полуфабриката вкус, а, наоборот, помогает ему раскрыться.

Редакция кулинарного портала Tasting Table объяснила, почему тушение — лучший способ приготовления фарша.

Жарить — это не тушить

Тушение, как считают кулинары, больше подходит жестким кускам мяса. Фарш с его рассыпчатой текстурой проще обжарить на сковороде. Однако в реальности все не так, поэтому рубленное мясо тоже рекомендуют долго томить.

При тушении мясо размягчается, лучше впитывает ароматы бульона, вина, специй и добавленных овощей. Постный фарш с минимумом жира медленная термическая обработка буквально спасает от сухости.

Как тушить фарш

Шефы советуют сначала обжарить фарш до румяной корочки, карамелизировать его, а затем добавить что-то из этого:

воду; бульон; вино.

Мясо должно погрузиться в жидкость ровно наполовину. После можно засекать время — в среднем требуется от 30 минут до 2 часов.