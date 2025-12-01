Baltijas balss logotype
Исследователи определили самую аппетитную еду в мире: это не гамбургер и даже не шашлык 0 582

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Исследователи определили самую аппетитную еду в мире: это не гамбургер и даже не шашлык

Существует мнение, особенно среди специалистов в области питания, что чем более вкусная пища, тем она менее полезна для здоровья. Но так ли это на самом деле? Какую еду люди считают наиболее привлекательной, выяснили ученые в ходе своего эксперимента.

 

В попытке выявить самую вкусную еду на планете, британские исследователи из Бристольского университета провели обширный эксперимент с участием 224 добровольцев. Участников разделили на три группы.

В первой группе испытуемым предложили выбрать из четырех категорий продуктов: необработанных, минимально обработанных, переработанных и ультраобработанных. К первому типу относятся фрукты и овощи, ко второму – грибы, к третьему – различные консервы, а четвертый вариант представлен фастфудом и мороженым.

Участники второй группы выбирали между жирными и углеводными продуктами, а также пищей с одинаковым содержанием этих нутриентов. Третья группа имела больше свободы: они могли выбирать еду по своему усмотрению – низкокалорийную, умеренно-калорийную, с повышенной калорийностью или высококалорийную.

Перед всеми участниками эксперимента были установлены экраны с изображениями различных блюд. Ученые попросили добровольцев указать, какие из них они предпочли бы попробовать. Сравнительный анализ собранных данных позволил определить победителя.

Наиболее желанными для участников оказались блюда с равным содержанием жиров и углеводов. Эти варианты значительно обошли в популярности ожидаемых фаворитов – ультраобработанные и переработанные продукты. Высокая калорийность также не оказалась решающим фактором при выборе блюд. О результатах эксперимента была опубликована статья в журнале Appetite.

#наука #продукты #питание #университет #эксперимент #калории #здоровье
Оставить комментарий

